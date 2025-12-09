Confira a situação de cada jogador do elenco do Juventude para 2026

Fotografia do time do Juventude vai mudar para a temporada de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Os primeiros passos do Juventude em 2026 serão encaminhados nesta semana. O clube procura o quanto antes definir o nome do seu novo treinador para dar prosseguimento a montagem do elenco de jogadores para a nova temporada.

O grupo de atletas passará por uma reformulação para a disputa das quatro competições que o Verdão terá em 2026, como o Gauchão, a Copa do Brasil, a Série B do Brasileirão e a Copa Sul Sudeste. No total, 24 atletas estão de saída e 11 permanecem para a virada do ano.

No gol, novos nomes deverão ser contratados. Titular no fim da temporada, Jandrei pertence ao São Paulo e tem contrato com time Paulista. Com salário alto, a negociação para sua permanência tende a ser difícil. Gastón Guruceaga e Ruan Carneiro não devem permanecer.

Nas laterais, Ewerthon já se despediu do Juventude. O atleta retornou ao Sport. Outro que também está fora é Reginaldo. O jogador foi anunciado pelo Náutico e vai jogar a Série B. Destaque na reta final do Brasileirão, Marcelo Hermes volta ao Criciúma. A situação indefinida é de Alan Ruschel. Não é descartada a permanência desse jogador. O único que possui contrato até o fim do ano que vem é Igor Formiga.

Entre os zagueiros, Abner é um jovem com vínculo com o Juventude. Rodrigo Sam tem contrato até o fim de 2026 e pode ter sequência no ano que vem, algo que faltou nesta Série A. Natã veio do Grêmio com mais dois anos de contrato e Bernardo é um jovem da base com vínculo de mais dois anos.

O defensor Marcos Paulo volta ao Nova Iguaçu-RJ, clube com quem tem contrato. Cipriano pertence ao Apoel do Chipre, e Luan Freitas possui vínculo com Fluminense.

MEIO E ATAQUE

No meio-campo, a baixa mais significativa será Jadson. O atleta tem contrato, mas deve acertar com o Athletico para 2026. Já a grande dúvida paira sobre Nenê. O jogador não descarta adiar a aposentadoria novamente e seguir atuando. A dúvida é se prosseguirá no Juventude ou em outro clube. O volante Daniel Giraldo segue até o fim de 2026. Destaque da equipe, o meio-campista Mandaca tem contrato, mas é assediado por outros clubes.

Outros nomes do setor de marcação tem contratos por encerrar ao fim deste ano, como os volantes Sforza, Caíque e Peixoto e o meia Lucas Fernandes.

No ataque, mais saídas. Negueba marcou o último gol do Juventude no Brasileirão e retorna ao Maringá. Destaque no começo do ano, Batalla perdeu espaço e nem relacionado foi para as últimas partidas. O jogador volta ao Talleres da Argentina. Gabriel Verón também está por encerrar o empréstimo do Porto. Nomes como Giovanny, Gilberto, Matheus Babi e Rafael Bilu têm contratos até o fim do ano.

O atacante Ênio tem mais três anos de contrato com o Juventude. O jogador teve seu nome envolvido neste ano em uma suposta manipulação de resultados. Grande nome no setor ofensivo com nove gols e quatro assistências, Gabriel Taliari, segue até o fim do ano que vem, mas seu nome é cogitado em outros clubes.

FIM DE CONTRATO

:: Goleiros:

Jandrei (retorna ao São Paulo)

Ruan Carneiro

Gastón Guruceaga

:: Laterais:

Ewerthon (retorna ao Sport)

Reginaldo (acertado com o Náutico)

Marcelo Hermes (retorna ao Criciúma)

Alan Ruschel

:: Zagueiros:

Marcos Paulo (retorna ao Nova Iguaçu)

Cipriano (retorna ao Apoel-CHI)

Wilker Ángel

Luan Freitas (retorna ao Fluminense)

:: Meio-campistas:

Sforza (retorna ao Vasco)

Caíque

Daniel Peixoto

Lucas Fernandes

Nenê

:: Atacantes:

Negueba (retorna ao Maringá)

Batalla (retorna ao Talleres-AR)

Giovanny

Gilberto

Matheus Babi

Rafael Bilu

Gabriel Veron (retorna ao Porto)

COM CONTRATO

:: Zagueiros:

Rodrigo Sam (até o fim de 2026)

Abner (até o fim de 2027)

Natã (até o fim de 2027)

Bernardo (base, até o fim de 2027);

:: Lateral:

Igor Formiga (contrato até o fim de 2026)

:: Meio-campistas

Daniel Giraldo (até o fim de 2026)

Mandaca (até o fim de 2026)

Jadson (até o final de 2026, mas tem pré-acerto com o Athletico),

:: Atacantes:

Ênio (até o fim de 2028)

Gabiel Taliari (até o fim de 2026)

Galego (até o fim de 2027)

Marlon Santos (até o fim de 2026)

RETORNAM DE EMPRÉSTIMO

:: Goleiro:

Gustavo (emprestado ao América-MG)