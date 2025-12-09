Confira a situação de cada jogador do elenco do Juventude para 2026

Os primeiros passos do Juventude em 2026 serão encaminhados nesta semana. O clube procura o quanto antes definir o nome do seu novo treinador para dar prosseguimento a montagem do elenco de jogadores para a nova temporada.
O grupo de atletas passará por uma reformulação para a disputa das quatro competições que o Verdão terá em 2026, como o Gauchão, a Copa do Brasil, a Série B do Brasileirão e a Copa Sul Sudeste. No total, 24 atletas estão de saída e 11 permanecem para a virada do ano.
No gol, novos nomes deverão ser contratados. Titular no fim da temporada, Jandrei pertence ao São Paulo e tem contrato com time Paulista. Com salário alto, a negociação para sua permanência tende a ser difícil. Gastón Guruceaga e Ruan Carneiro não devem permanecer.
Nas laterais, Ewerthon já se despediu do Juventude. O atleta retornou ao Sport. Outro que também está fora é Reginaldo. O jogador foi anunciado pelo Náutico e vai jogar a Série B. Destaque na reta final do Brasileirão, Marcelo Hermes volta ao Criciúma. A situação indefinida é de Alan Ruschel. Não é descartada a permanência desse jogador. O único que possui contrato até o fim do ano que vem é Igor Formiga.
Entre os zagueiros, Abner é um jovem com vínculo com o Juventude. Rodrigo Sam tem contrato até o fim de 2026 e pode ter sequência no ano que vem, algo que faltou nesta Série A. Natã veio do Grêmio com mais dois anos de contrato e Bernardo é um jovem da base com vínculo de mais dois anos.
O defensor Marcos Paulo volta ao Nova Iguaçu-RJ, clube com quem tem contrato. Cipriano pertence ao Apoel do Chipre, e Luan Freitas possui vínculo com Fluminense.
MEIO E ATAQUE
No meio-campo, a baixa mais significativa será Jadson. O atleta tem contrato, mas deve acertar com o Athletico para 2026. Já a grande dúvida paira sobre Nenê. O jogador não descarta adiar a aposentadoria novamente e seguir atuando. A dúvida é se prosseguirá no Juventude ou em outro clube. O volante Daniel Giraldo segue até o fim de 2026. Destaque da equipe, o meio-campista Mandaca tem contrato, mas é assediado por outros clubes.
Outros nomes do setor de marcação tem contratos por encerrar ao fim deste ano, como os volantes Sforza, Caíque e Peixoto e o meia Lucas Fernandes.
No ataque, mais saídas. Negueba marcou o último gol do Juventude no Brasileirão e retorna ao Maringá. Destaque no começo do ano, Batalla perdeu espaço e nem relacionado foi para as últimas partidas. O jogador volta ao Talleres da Argentina. Gabriel Verón também está por encerrar o empréstimo do Porto. Nomes como Giovanny, Gilberto, Matheus Babi e Rafael Bilu têm contratos até o fim do ano.
O atacante Ênio tem mais três anos de contrato com o Juventude. O jogador teve seu nome envolvido neste ano em uma suposta manipulação de resultados. Grande nome no setor ofensivo com nove gols e quatro assistências, Gabriel Taliari, segue até o fim do ano que vem, mas seu nome é cogitado em outros clubes.
FIM DE CONTRATO
:: Goleiros:
Jandrei (retorna ao São Paulo)
Ruan Carneiro
Gastón Guruceaga
:: Laterais:
Ewerthon (retorna ao Sport)
Reginaldo (acertado com o Náutico)
Marcelo Hermes (retorna ao Criciúma)
Alan Ruschel
:: Zagueiros:
Marcos Paulo (retorna ao Nova Iguaçu)
Cipriano (retorna ao Apoel-CHI)
Wilker Ángel
Luan Freitas (retorna ao Fluminense)
:: Meio-campistas:
Sforza (retorna ao Vasco)
Caíque
Daniel Peixoto
Lucas Fernandes
Nenê
:: Atacantes:
Negueba (retorna ao Maringá)
Batalla (retorna ao Talleres-AR)
Giovanny
Gilberto
Matheus Babi
Rafael Bilu
Gabriel Veron (retorna ao Porto)
COM CONTRATO
:: Zagueiros:
Rodrigo Sam (até o fim de 2026)
Abner (até o fim de 2027)
Natã (até o fim de 2027)
Bernardo (base, até o fim de 2027);
:: Lateral:
Igor Formiga (contrato até o fim de 2026)
:: Meio-campistas
Daniel Giraldo (até o fim de 2026)
Mandaca (até o fim de 2026)
Jadson (até o final de 2026, mas tem pré-acerto com o Athletico),
:: Atacantes:
Ênio (até o fim de 2028)
Gabiel Taliari (até o fim de 2026)
Galego (até o fim de 2027)
Marlon Santos (até o fim de 2026)
RETORNAM DE EMPRÉSTIMO
:: Goleiro:
Gustavo (emprestado ao América-MG)
:: Zagueiro:
Yan Souto (emprestado ao Goiás)