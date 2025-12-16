Confira a relação dos homenageados com o Mérito Esportivo 2025

Homenageados receberam o troféu na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Guilherme de Paula / Câmara Municipal de Caxias do Sul/Divulgação

Atletas, entidades, profissionais de comunicação e projetos que se destacaram ao longo do ano receberam o troféu Mérito Esportivo 2025 na noite desta segunda-feira (15). A solenidade ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

O comunicador do Grupo RBS na Serra, Eduardo Costa, recebeu a honraria que reconheceu sua contribuição ao desenvolvimento do esporte no município. Narrador e repórter da Rádio Gaúcha Serra e do jornal Pioneiro/GZH, Eduardo foi agraciado na categoria Comunicação Esportiva.

A premiação é uma iniciativa do Conselho Municipal do Desporto (CMD), realizada em parceria com a Prefeitura de Caxias do Sul e com a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Vereadores, contando ainda com o apoio do Sindiserv e da Fundação Marcopolo.

Nesta edição, a patrona do Mérito Esportivo foi a professora Heloísa Santini, homenageada por sua trajetória e dedicação ao esporte caxiense.

A solenidade contou com a presença da presidente do Conselho Municipal do Desporto, Eliane Kraemer; do presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, vereador Caleb Garbin; do secretário municipal de Esporte e Lazer, Olmir Cadore; e da 1ª vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF), Carla Preto.

Também prestigiaram o evento familiares dos homenageados, representantes de entidades esportivas, conselheiros municipais e lideranças comunitárias.

Os agraciados foram reconhecidos em diferentes categorias, que abrangem desde a gestão esportiva até o alto rendimento, incluindo ações educacionais, comunitárias, de base e de comunicação esportiva.

Confira a relação de todos os premiados:

• Gestão Esportiva: Clube Recreio da Juventude, Sest Senat e Villagio Caxias;

• Evento Esportivo do Ano: Caxias 10 Milhas, Corrida do Sesi e Gigantes do Vôlei;

• Comunitário Social Esportivo e Paradesportivo: Cidef UCS, Jemerson Hoffmann (Tequila) e Projeto Imperadores;

• Educacional: Efaserra, professor Francisco Severo e professora Juliane Berzoini;

• Rendimento: Departamento de Natação do Recreio da Juventude, atleta Deyse Santos e SER Medianeira;

• Alto Rendimento: André Kaleo Lima da Silva, Jardel Paim e Lívia Eduarda Portigliotti;

• Alto Rendimento Paradesportivo: Keuryn Anelli, Larissa Rodrigues e Maria Eduarda Stumpff;

• Técnico Esportivo: Daniel Brisotto, Flávio Gomes de Lima e Noeslem Lima;

• Base: Departamento de Badminton do Recreio da Juventude, Layali Kowalcuk Amine e Letícia Bacarin Poletto;

• Comunicação Esportiva: Eduardo Costa, Alberto Giequelin (Zaca) e Alexandre Silva.