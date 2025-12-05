Com seis atletas e técnico na seleção brasileira, badminton do Recreio da Juventude disputa Sul-Americano na Colômbia

Competição prevê jogos individuais e em duplas. Recreio da Juventude / Divulgação

O badminton do Recreio da Juventude está disputando o Campeonato Sul-Americano 2025 em Bucaramanga, na Colômbia. A última competição internacional da temporada começou na quarta-feira (3) e segue até 15 de dezembro.

Nesta edição, o clube de Caxias do Sul chega com um feito histórico: convocações para a Seleção Brasileira. Das categorias de base à adulta, atletas foram convocados para representar o país, marcando o melhor desempenho do departamento em competições internacionais.

No sub-13, Larissa Nascimento foi convocada. No sub-19, Klecivan Zaidan e Sofia dos Santos estão na lista. Já na seleção adulta principal, Klerton Zaidan, Marcos Ryan e Maria Júlia Nascimento representam o clube.

Além deles, Kaio Moreira e Artur Boeira competem pelo clube na categoria de duplas sub-17.

Ultrapassando as quadras, o técnico Noeslem Lima foi convocado para assumir o comando da seleção brasileira adulta principal durante a competição. O treinador ganhou espaço para liderar a equipe nacional por conta de outros compromissos internacionais em que a comissão técnica oficial da Confederação está envolvida.

— Tivemos um ano incrível e podemos encerrar em grande estilo, com conquistas internacionais e resultados em nível de Seleção. Sobre minha convocação, é a realização de um sonho. Chegar a ser técnico de uma Seleção Brasileira vindo do interior do Brasil demonstra muito trabalho, comprometimento e realização. Representar meu clube junto à Confederação é o ápice do nosso projeto iniciado em 2021. Sou grato ao Recreio por me dar todo o suporte para chegar até aqui — celebrou o técnico.