Com portões fechados, Caxias perde para o Monsoon no quinto jogo-treino da pré-temporada

Equipe de Tomas Bastos foi superada dentro de casa.

O Caxias enfrentou o Monsoon na tarde desta terça-feira (30) no Estádio Centenário no primeiro teste mais forte da pré-temporada. A atividade realizada com portões fechados terminou em 1 a 0 para o adversário grená.

Sem Thiago Ennes, com lesão no quadríceps da coxa direita, Ronei iniciou entre os titulares como lateral-direito. O atleta vinha sendo observado pela comissão técnica como volante.

O Caxias iniciou a atividade escalado por Fernando Marchiori com: Marcelo Dal Soler; Ronei, Joilson, Maurício Ribeiro e Vitinho; Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Jonathan Ribeiro e Jeam.

O primeiro tempo terminou com vitória parcial do Monsoon, por 1 a 0.

Na segunda etapa, o Grená voltou a campo com: Gabriel Toebe (Léo Lang); Dija, Windson, Andrés Robles e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e Yann Rolim; Douglas Skilo, Andrew e Gustavo Nescau.

Mas o placar não foi alterado e o Caxias perdeu o primeiro teste preparatório para o Gauchão. Anteriormente, a equipe havia vencido o Sindicato dos Atletas, o São Cristóvão de Flores da Cunha e as equipes sub-20 do Grêmio e do próprio Caxias em jogos-treino.