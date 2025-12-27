Com um terço do orçamento de 2025, presidente do Conselho do Juventude prega resiliência para 2026

Presidente do Conselho do Juventude, Rogério Bridi (E), ao lado de Fábio Pizzamiglio (D), mandatário do Verdão. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O presidente do Conselho Deliberativo do Juventude, Rogério Bridi, comentou no fim desta temporada sobre o cenário financeiro e institucional do clube, após o descenso e a aclamação do presidente Fábio Pizzamiglio para mais dois anos no comando. Com a queda de divisão, o Juventude verá suas receitas se reduzirem drasticamente, o que exigirá uma gestão cirúrgica da diretoria executiva.

O principal desafio será adaptar o estilo de vida do clube a uma conta bancária muito mais modesta. Segundo Bridi, a queda de braço contra a escassez de recursos será o grande adversário da próxima temporada, mas ele confia na capacidade da diretoria em enfrentar esse cenário, que não é novo para o Verdão.

— O campeonato deste ano, principalmente, foi muito duro. Então, a gente acredita plenamente nas condições do Fábio e também de toda a sua diretoria para dar sequência. E quanto ao orçamento é dolorido. Porque os valores vão ser reduzidos a um terço, mais ou menos, do que a gente já estava normalmente usando. Mas vamos ter que se adaptar. E é esse ponto que eu acho que faz com que o Juventude seja muito grande, essa resiliência de saber trabalhar nas dificuldades — refletiu Bridi.

Força do colegiado e a união necessária

Para o mandatário do Conselho, a solução para superar o "ano de sacrifício" que se avizinha não está apenas no campo, mas na coesão entre os bastidores e a arquibancada. Bridi destacou que, apesar da dor do rebaixamento, o ambiente interno do clube demonstra uma maturidade que pode ser o diferencial para um retorno rápido à elite.

- Reorganizar a casa, unir os conselheiros. Sem a união de todos, aí fica muito mais espinhoso o caminho. Então, acho que sim, acho que a gente volta para 2026 com todo o gás e com força, acreditando muito no trabalho da executiva, acreditando também no Conselho Deliberativo, que eu senti muito unido na última reunião. E a gente aposta muito de que 2026 vai ser um ano, com certeza, de muito sacrifício, muito trabalho, mas de muita união também - concluiu.

Com um orçamento na casa dos R$ 39 milhões, sendo R$ 26 par ao futebol masculino, o Departamento de Futebol terá de ser muito assertivo nas contratações, algo que não ocorreu neste ano. A montagem do elenco sob o comando de Maurício Barbieri já reflete essa nova fase, priorizando jogadores com custo-benefício bom e atletas que vejam no Jaconi uma oportunidade de vitrine.