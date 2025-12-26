Com novidades no elenco e três jovens da base, Juventude começa a pré-temporada para o Gauchão 2026

Grupo realizou primeira atividade nesta sexta-feira (26). Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude não vai esperar a meia- noite de 1ª de janeiro para celebrar a chegada do ano novo. A temporada de 2026 já começou no Verdão da Serra. O clube iniciou a pré-temporada na tarde desta sexta-feira (26), sob o comando do técnico Maurício Barbieri.

A apresentação ocorreu no Centro de Treinamentos do clube, onde todo o departamento de futebol profissional está concentrado após as obras realizadas pelo clube neste ano. Depois de cerca de uma hora em um primeiro momento de apresentação do executivo Lucas Andrino e do técnico Maurício Barbieri ao grupo de jogadores, as atividades iniciaram dentro de campo.

E, logo de cara, a imprensa já percebeu algumas novidades. A primeira delas é a permanência do lateral-esquerdo Alan Ruschel. O atleta renovou seu contrato com o Juventude e vai para a quarta temporada em Caxias do Sul. Neste ano, o lateral entrou em campo em 26 partidas e perdeu a titularidade para Marcelo Hermes, que não fica para a nova temporada.

Outro jogador visto entre os novos atletas é o zagueiro Cipriano, que não conseguiu se firmar entre os titulares do Juventude e tem contrato até metade de 2026. Ele teve apenas sete jogos com a camisa alviverde na temporada.

JOVENS DA BASE

O técnico Maurício Barbieri já antecipou que jovens atletas das categorias de base terão espaço no elenco. Seguindo essa linha, três nomes já apareceram entre os atletas do grupo principal neste começo de preparação para a disputa do Gauchão.

O atacante Marlon Santos, 20 anos, estará no álbum de figurinhas da nova temporada. O jovem fez a sua estreia profissional com o Juventude neste ano, quando enfrentou o Santos no Morumbi. Pelo time B do Juventude, entrou em campo em quatro jogos pela Copa FGF.

Os meias Gui Teixeira e João Trevisol, destaques na base, também serão observados no time de cima. O último teve 20 jogos pelo time sub-20 do Verdão na temporada e três na Copa FGF. Já Gui Teixeira é tido como uma promessa do Jaconi, e já esteve emprestado ao Flamengo.

— O Juventude não pode ter uma estrutura desse tamanho e não olhar para a sua categoria de base. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Se existe essa estrutura aqui é para a formação de jogador, e eu sou adepto disso. O Palmeiras só virou a chave dele no momento que passou a otimizar e olhar a base com carinho. Então é isso que eu também quero fazer aqui no Juventude — destacou o executivo Lucas Andrino.

ELENCO

O primeiro dia da pré-temporada já teve trabalho no gramado do campo 6 do CT alviverde. Mas nem todos os atletas participaram das atividades. O goleiro Jandrei não se apresentou nesta sexta-feira. Ele deve chegar no dia 30. A posição também conta com uma cara nova, Pedro Rocha, da Ponte Preta.

Na zaga, Messias é a grande novidade. O jogador veio em definitivo do Goiás, com contrato por dois anos. Na lateral, Patryck Lanza, promessa do São Paulo, também está no grupo. Raí Ramos, do Novorizontino, já foi anunciado.

No meio-campo, a novidade fica por conta de Raí Silva, formado no Botafogo. O atleta defendeu por último o Volta Redonda, na Série B do Brasileiro. No ataque, mais dois nomes confirmados: Ray Breno, joia do Vasco, e o goleador Alisson Safira, que marcou 10 gols na temporada pelo Cuiabá. O uruguaio Manuel Castro, vindo do Liverpool-URU, deve chegar a Caxias do Sul no final de semana.

ELENCO 2026

Goleiros: Jandrei, Ruan Carneiro, Pedro Rocha e Zé Henrique;

Zagueiros: Messias, Rodrigo Sam, Abner, Natã, Bernardo, Cipriano e Marcos Paulo;

Laterais: Alan Ruschel, Igor Formiga, Patryck Lanza* e Raí Ramos;

Meio-campistas: Raí Silva, Léo Oliveira, Luiz Henrique, Gui Teixeira, João Trevisol e Mandaca;

Atacantes: Gabriel Taliari, Galego, Caíque Trindade, Marlon Santos, Ray Breno, Manuel Castro* e Alisson Safira

*Falta oficializar