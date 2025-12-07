Com novidade na zaga, Juventude está escalado para último jogo pela Série A 2025 diante do Corinthians

Thiago Carpini dará oportunidade a jovem de 20 anos da defesa. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude está definido para seu último desafio no Brasileirão 2025. A equipe de Thiago Carpini já está matematicamente rebaixada à Série B de 2026.

A grande novidade entre os titulares é o garoto Bernardo, 20 anos, na zaga. De saída do clube, os volantes Caíque e Jadson estão confirmados para sua despedida com a camisa alviverde.

O time atuará com: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Bernardo e Marcelo Hermes; Caíque, Peixoto, Jadson, Mandaca e Nenê; Taliari.

No banco, o Alviverde terá: Ruan, Ewerthon, Reginaldo, Abner, Natã, Alan Ruschel, Giraldo, Giovanny, Negueba, Scatolin, Matheus Babi.

As principais ausências ficam por conta de Marcos Paulo (suspenso), Rafael Bilu (desconforto muscular), Ênio e Gilberto (por opção).