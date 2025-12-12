Com nova fornecedora de material esportivo, Caxias lança uniformes da temporada 2026

Caçapava (C) liderou a apresentação dos novos uniformes. TwoMotion Design / Divulgação

O visual do Caxias vai mudar dentro e fora de campo em 2026. Enquanto nas quatro linhas o clube trabalha na reformulação do elenco para a temporada de 2026, fora delas, o Grená lançou os novos uniformes para o ano que se aproxima.

A apresentação oficial foi feita pelas redes sociais do clube, com um vídeo composto por torcedores e pelo ex-atleta Caçapava, ídolo grená e jogador com maior número de jogos na era S.E.R. Caxias.

A primeira novidade é em relação ao novo fornecedor de material esportivo, que passa a ser a Catê. A marca denomina o traje do Caxias como uma peça que carrega a alma da torcida, a força da Serra, o voo do falcão e o sonho de vestir um clube que joga com o coração.

Os novos uniformes já estarão disponíveis para venda neste sábado (13) na Loja Bravo 35, junto ao Estádio Centenário, com sessão de autógrafos dos atletas que, às 9h30min, realizam um jogo-treino diante da equipe sub-20.

Inspiração

Inspiradas no falcão, símbolo e entidade do clube, as tradicionais camisas grená e branca apresentam traços estilizados da ave incorporados à superfície do tecido como se fossem sinais gravados no ar. O conceito visual foi desenvolvido por Anderson Prebianca, designer do Caxias, unindo identidade, simbolismo e modernidade em um uniforme que se impõe.

Em homenagem aos 150 anos da imigração italiana na Serra Gaúcha, comemorados em 2025, as camisas recebem nomes que ecoam raízes e vocação. A camisa grená foi batizada de “Aquila, Nata Per Dominare” – Águia, Nascida para Dominar e a branca “Aria, Nata Per Volare” – Nascida para Voar.

Confira imagens dos novos uniformes: