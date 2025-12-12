Esportes

Novidade
Notícia

Com nova fornecedora de material esportivo, Caxias lança uniformes da temporada 2026

Lançamento ocorreu na noite desta sexta-feira (12) e vendas iniciam no sábado (13), quando clube fará jogo-treino com portões abertos

Rafael Rinaldi

