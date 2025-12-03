Com Neymar, Santos chega em Caxias do Sul para enfrentar o Juventude

Craque projetou reencontro com amigo Nenê nesta quarta-feira (3). Rafael Rinaldi / Agengia RBS

Na noite desta terça-feira (2), o Santos chegou a Caxias do Sul para o duelo contra o Juventude. O confronto da 37ª rodada do Brasileirão ocorre nesta quarta-feira (3) no Alfredo Jaconi e só interessa ao Peixe, que ainda luta para fugir do Z-4.

Cerca de 60 pessoas estavam ansiosas para ver de perto a chegada de Neymar no hotel onde está concentrada a delegação do Peixe. Ainda se recuperando de uma lesão no joelho, o atleta voltou a participar normalmente do treino da equipe de Vojvoda antes do embarque, depois de ser preservado na segunda-feira (1º) das atividades.

Camisa 10 parou para atender os fãs. Rafael Rinaldi / Agengia RBS

E o craque santista chegou no hotel e, juntamente com os demais atletas e comissão técnica, foi para o jantar. Às 21h20min, Neymar se dirigia para o quarto quando parou para atender alguns torcedores no saguão que ansiavam por uma foto com o craque.

Neymar atendeu rapidamente a imprensa e projetou o reencontro com o amigo Nenê no duelo desta quarta-feira.

— Jogar contra o Nenê é muito ruim porque ele é um grande jogador, mas é uma ocasião especial pra mim, primeira vez em Caxias — reiterou o camisa 10.

Pela primeira vez no Brasileirão 2025 Neymar visita o Rio Grande do Sul, uma vez que nos jogos contra Grêmio e Inter, em Porto Alegre, o craque estava lesionado.