Esportes

Primeira vez na Serra
Notícia

Com Neymar, Santos chega em Caxias do Sul para enfrentar o Juventude

Delegação paulista chegou às 20h20min desta terça-feira (2) para o duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão 2025

Rafael Rinaldi

Camila Corso

