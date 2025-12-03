Com Neymar confirmado, Juventude vende mais de 10 mil ingressos antecipados para duelo com o Santos

Maior público do ano foi de pouco mais de 15 mil torcedores Porthus Junior / Agencia RBS

A despedida do Juventude no Alfredo Jaconi em 2025 pode ter o maior público do time neste Brasileirão. Mesmo com o rebaixamento alviverde, a presença do craque Neymar gerou uma grande mobilização na venda de ingressos antecipados para o duelo diante do Santos, nesta quarta-feira (3), às 19h30min.

Foram comercializados mais de 10 mil bilhetes de forma antecipada e a expectativa é de que o estádio receba mais de 15 mil pessoas para o duelo válido pela 37ª rodada. A torcida santista terá todo o espaço da Ferradura Norte à disposição, e cerca de 1,8 mil ingressos foram vendidos para os visitantes antes da partida.

Além disso, o Verdão conta com mais de 8 mil sócios, que não precisam adquirir ingressos para acessar a casa alviverde. Como se trata do último jogo no Jaconi em 2025, é também uma despedida dos que estão frequentemente nas arquibancadas.

Os maiores públicos do Juventude no Brasileirão foram registrados nos duelos contra Flamengo e Cruzeiro. Diante do rubro-negro, líder da competição, foram 15.204 presentes. Contra os mineiros, o total foi de 12.186 torcedores.