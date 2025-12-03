Esportes

Casa cheia
Notícia

Com Neymar confirmado, Juventude vende mais de 10 mil ingressos antecipados para duelo com o Santos

No último jogo em casa na temporada, equipe alviverde já está rebaixada, mas quer se despedir de forma honrosa da competição

Rafael Rinaldi

