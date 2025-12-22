Com multa de R$ 252 milhões, revelação do Vasco pode ser reforço do Juventude em 2026

Jovem Ray Breno pode virar reforço do Juventude. Vasco / Divulgação

O Juventude monitora o mercado em busca de reforços para a temporada de 2026, e tem como alvo uma jovem promessa do Vasco: o meia Ray Breno, de 21 anos. O atleta, que pertence ao clube carioca e possui contrato até 2028, pode chegar ao Estádio Alfredo Jaconi por meio de um empréstimo.

O interesse pode ganhar força pelo conhecimento prévio do técnico Maurício Barbieri, que comandou o Vasco em 2023. Naquele ano, sob a observação do treinador, Ray Breno registrou bons números na categoria sub-20 do time da Colina, somando 29 partidas e cinco gols marcados.

Em 2025, o jogador acumulou experiência profissional ao atuar por Pouso Alegre-MG e Nova Iguaçu-RJ, somando 14 jogos no total pelas duas equipes.

Embora o destino do atleta estivesse inicialmente encaminhado para a Inter de Limeira, a possibilidade de disputar competições de maior visibilidade pelo Juventude, como o Gauchão, a Copa do Brasil e a Série B, pode mudar o rumo das tratativas e o atleta aparecer em Caxias do Sul.