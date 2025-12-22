Esportes

Mercado
Notícia

Com multa de R$ 252 milhões, revelação do Vasco pode ser reforço do Juventude em 2026

Atleta atuou a temporada de 2025 por dois clubes, um de Minas Gerais e outros do Rio de Janeiro, mas não entrou em campo pelo time carioca

Tiago Nunes

