Com mistérios na escalação, Juventude finaliza preparação para encarar o Santos 

Thiago Carpini poderá fazer seu último jogo pelo Ju diante do torcedor. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude finalizou nesta terça-feira (2) a preparação para o último desafio em casa no Brasileirão 2025 diante do Santos. O duelo válido pela 37ª rodada ocorre nesta quarta-feira (3), às 19h30min, no Alfredo Jaconi.

Mesmo com a queda à Série B confirmada após o empate com o Bahia, o Juventude ainda não confirmou dispensas no elenco e possivelmente esteja em campo com uma formação próxima da que enfrentou os baianos.

O único desfalque será o volante Caíque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Igor Formiga voltará à ala direita após cumprir suspensão pela expulsão diante do São Paulo.

Uma provável formação do Ju teria: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Jadson (Giraldo), Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Rafael Bilu e Gabriel Taliari.

Conforme o departamento de futebol, alguns atletas serão liberados durante a semana. São 26 jogadores que encerram contrato com o clube ao final de dezembro e a maioria não permanecerá em Caxias do Sul. Caso, por exemplo, do lateral Reginaldo, que tem um acordo com o Náutico para 2026.

E dos 16 atletas com vínculos mais longos, alguns nomes como Mandaca, Gabriel Taliari e Igor Formiga receberam propostas e podem ser negociados.