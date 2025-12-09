Com arrancada no último quarto, Caxias Basquete derrota o Botafogo e volta a vencer no NBB 2025/26

Equipe caxiense chegou ao sexto triunfo na competição e subiu na tabela. Wallace Lima / Divulgação

O Caxias do Sul Basquete voltou a vencer no NBB 2025/26. Em jogo único na noite desta segunda-feira (8), o time gaúcho derrotou o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 80 a 75.

Foi a terceira vitória fora de casa e a sexta da equipe na competição nacional. Com seis triunfos em 13 jogos, o Caxias fica na 11ª colocação.

Na próxima semana, o Gambá terá mais dois compromissos longe de casa. Na terça-feira (16), às 19h30min, enfrenta o São José, em São Paulo. Dois dias depois, às 20h, o adversário será o Vasco, no Rio de Janeiro.

Na partida disputada no Ginásio Oscar Zelaya, o equilíbrio foi a tônica durante os três primeiros quartos. Nenhuma das equipes conseguia se descolar no placar, mas o Caxias se manteve à frente em boa parte do duelo. No primeiro quarto, vitória por 20 a 17.

Na segunda parcial, empate em 20 a 20, mantendo uma diferença de três pontos para o time caxiense na saída para o intervalo.

No terceiro quarto, o Botafogo foi melhor, chegou a virar o jogo. O Caxias reagiu e foi para o período derradeiro empatado com o rival: 59 a 59.

Nos 10 minutos finais, o Caxias Basquete marcou nove pontos em sequência e abriu uma vantagem importante. Depois, mesmo com a reação do Botafogo, soube ser assertivo nos lances mais importantes e fechou o jogo com 80 a 75.