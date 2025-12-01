Esportes

Nova direção
Notícia

Com a data da eleição definida, saiba quem deve ser o presidente do Juventude para o biênio 2026/2027

Reunião no Conselho Deliberativo do clube irá definir continuidade ou não da gestão de Fábio Pizzamiglio

Rafael Rinaldi

