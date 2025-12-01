Com a data da eleição definida, saiba quem deve ser o presidente do Juventude para o biênio 2026/2027

Fábio Pizzamiglio deve permanecer à frente do clube por mais dois anos. Porthus Junior / Agencia RBS

A eleição e posse da nova diretoria executiva do Juventude para o biênio 2026/2027 serão realizadas na próxima terça-feira (9) no Conselho Deliberativo do clube. Fábio Pizzamiglio deve permanecer à frente do Ju por mais dois anos.

Em primeira convocação, o encontro entre os conselheiros ocorre às 18h30min e, em segunda convocação com qualquer número de presentes às 19h, no Salão Nobre Walter Humberto Dal Zotto junto ao Estádio Alfredo Jaconi.

Conforme o presidente Fábio Pizzamiglio destacou na semana passada ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra, e reiterou após o rebaixamento do clube à Série B do Brasileiro na sexta-feira (28), a tendência é de que apenas sua chapa seja inscrita, com o atual mandatário buscando a reeleição. Haverá algumas mudanças nos cargos de vice-presidentes e no departamento de futebol.

— A gente apresentou uma chapa, ainda não definimos os cargos totalmente, até porque deve haver algumas mudanças aí dentro das vice-presidências. Então, primeiro a gente tem que avaliar como é que vão ficar todos os cargos para depois fazer as definições. Pode haver mais de uma chapa e só vamos saber como é que vai ser a continuidade depois da eleição. Mas muito provavelmente haja sim uma continuidade geral dessa diretoria, sem querer passar por cima do Conselho Deliberativo — confirmou Pizzamiglio.

Os associados conselheiros que pretenderem se candidatar para as eleições da Diretoria Executiva deverão inscreverem suas chapas até as 18h de sexta-feira (5) na Secretaria do Estádio Alfredo Jaconi.