Com a chegada de mais três reforços, técnico do Caxias ganha opções no elenco para a pré-temporada

Técnico Fernando Marchiori comandou primeiro teste da pré-temporada diante do Sindicato dos Atletas no sábado (6). Vitor Soccol / Vitor Soccol

A terceira semana de pré-temporada do Caxias em preparação para o Gauchão 2026 iniciou nesta segunda-feira (8) com treinamentos em dois períodos no Estádio Centenário. Pela manhã, a atividade foi com bola, e à tarde ocorre um trabalho físico.

Mais três reforços chegaram ao clube e passam a ser opções do técnico Fernando Marchiori: o goleiro Léo Lang, o lateral-direito Dija e o volante Matheus Nunes.

Léo Lang, 27 anos, estava desde 2024 no Remo, onde atuou em seis partidas, sendo reserva imediato de Marcelo Rangel. Formado no Fluminense, o jogador acumula passagens por Vila Nova-GO, América-MG e Tombense.

Pelo Remo, o goleiro esteve nas campanhas de acessos às Séries B e A do Brasileiro, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense de 2025.

— Foram duas temporadas intensas, desafiadoras e inesquecíveis vestindo a camisa do Clube do Remo. Aqui vivi momentos que levarei comigo para sempre! Juntos fomos campeões estaduais e conseguimos dois grandes acessos que ficarão marcados na história e no meu coração como atleta — declarou o goleiro em sua rede social.

Dija, o novo lateral-direito de 22 anos, chega por empréstimo do Bragantino. Revelado no sub-20 do clube paulista, o defensor também teve uma experiência no futebol norte-americano, pelo New York Red Bulls. Em 2025, esteve no Ituano, disputando 14 jogos pela Série C e Paulista A2. Em seguida, participou da Copa SC pelo Santa Catarina.

Já Matheus Nunes, também de 22 anos, chega por empréstimo do Santos. Formado na base do Peixe, o atleta atuou recentemente pela Portuguesa, na Série D, e também defendeu o Centro Oeste FC.