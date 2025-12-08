Esportes

Grupo encorpado
Notícia

Com a chegada de mais três reforços, técnico do Caxias ganha opções no elenco para a pré-temporada

Goleiro, lateral-direito e volante se apresentaram nesta segunda-feira (8), e iniciam a preparação para o Gauchão 2026

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS