Cogitado no Inter, técnico Thiago Carpini acerta com rival do Juventude na Série B 

Thiago Carpini encerrou a temporada no Juventude com rebaixamento. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Fortaleza oficializou a contratação do técnico Thiago Carpini, que estava no radar de diversos clubes após o rebaixamento com o Juventude. O profissional, de 41 anos, assina com o Tricolor de Aço até o final de 2026 e terá a missão de liderar o clube cearense na Série B do Campeonato Brasileiro, tornando-se, ironicamente, um dos principais rivais do Juventude na luta pelo acesso.

Carpini vai substituir Martín Palermo, que teve sua saída confirmada nesta quinta-feira (11). Junto ao treinador chegam ao Fortaleza seus auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero.

Histórico de Acessos e Títulos no Currículo

Carpini ganhou notoriedade nacional justamente por sua passagem pelo Juventude, em 2023, quando assumiu o clube gaúcho na zona de rebaixamento e conduziu uma campanha espetacular até o vice-campeonato da Série B, garantindo o acesso à elite.

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, destacou o perfil e a aceitação do treinador:

— Amigos tricolores, viemos anunciar a notícia de que fechamos com Thiago Carpini para ser o treinador do Fortaleza com o principal objetivo do Leão voltar à Série A. É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu o acesso nessa divisão com o Juventude e estava trabalhando na Série A — declarou.

Paz complementou que Carpini aceitou o desafio da segunda divisão "por respeito ao Clube e por entender que é um clube que tem projetos, faz bons trabalhos, tem estrutura, elenco e que vai voltar muito forte no ano de 2026."

Carreira Ascendente e Desafios de 2026

Antes do Juventude, Carpini começou a se destacar ao levar o Água Santa-SP de forma inédita à final do Paulistão de 2023, sendo eleito o melhor técnico da competição. Após o acesso com o Papo, o técnico foi contratado pelo São Paulo, onde conquistou a Supercopa do Brasil. Ele também teve uma passagem pelo Vitória, onde conquistou feitos importantes como a sequência de 22 jogos de invencibilidade, salvando a equipe do rebaixamento.