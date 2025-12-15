Clubes rebaixados com o Juventude terão orçamentos acima de 100 milhões em 2026

Orçamento mais enxuto no Estádio Alfredo Jaconi para a Série B. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Enquanto os times não entram em campo para a temporada de 2026, os clubes e suas respectivas direções fazem as contas. Este é o momento de traças objetivos e definir o orçamento que irá bancar o futebol no próximo ano. O Juventude já fez seu dever de casa e pretende gastar R$ 26 milhões com futebol, dentro de um montante de R$ 39 milhões previstos para todas as despesas do clube.

O Juventude ainda não divulgou o balanço de 2025, mas o valor na Série A do Brasileirão deve ter alcançado cerca de R$ 120 milhões. Para o torcedor ter uma ideia, esse é o montante que o Ceará pretende gastar somente na Série B do Brasileirão em 2026, três vezes mais que o Verdão.

Junto com o Papo, outros três clubes do nordeste vão estar na Segunda Divisão Nacional. Fortaleza, Sport e Fortaleza terão orçamentos superiores aos R$ 100 milhões. Para o Juventude chegar a este valor, teria mais que dobrar suas receitas, algo quase impossível na Série B. O cenário de R$ 39 milhões é o pior das hipóteses, pois os números devem aumentar com o incremento de verbas da Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste.

NÚMEROS DOS RIVAIS

Rebaixado na última rodada da Série A, o Ceará projeta uma redução de R$ 100 milhões no orçamento. Neste ano, o clube contou com R$ 229 milhões no caixa. Para 2026, o número deve cair 43% ficando em R$ 129 milhões, conforme o Blog do Cassio Zirpoli. A folha salarial do Vozão deve ficar em R$ 4,5 milhões, bem maior que o R$ 1,2 milhão que o Juventude pretende arrancar. Na Série A, o Ceará gastou R$ 7 milhões por mês com a folha.

O orçamento do Fortaleza é maior se comparado com o rival. O Leão do Pici contou com valor de R$ 387 milhões na atual temporada. Para o novo ano, o clube terá uma redução inicial de 56%, com um orçamento de 170 milhões.

O Sport projeta contar com R$ 117 milhões para a próxima temporada, após o rebaixamento. No entanto, a maior parte dessa receita depende de uma única operação: a venda futura do volante Zé Lucas, de 17 anos. A transação está orçada em R$ 65 milhões, mas só poderá ser concretizada no meio do ano. O clube ainda não conseguiu negociar o atleta. Sem essa venda, que não é uma receita recorrente, o rubro-negro teria R$ 52 milhões garantidos de suas fontes tradicionais de receita para o ano que vem.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026

CEARÁ - R$ 129 milhões

FORTALEZA - R$ 170 milhões

SPORT - R$ 117 milhões