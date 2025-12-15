Esportes

Na Série B
Notícia

Clubes rebaixados com o Juventude terão orçamentos acima de 100 milhões em 2026

Clube da Serra projeta montante de R$ 39 milhões para o ano que vem, bem abaixo dos rivais nordestinos na Série B

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS