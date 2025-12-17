Clube da Série C admite conversas e entra na disputa com o Juventude pelo meia Nenê

No Alfredo Jaconi, a expectativa é de renovação com Nenê. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Após o encerramento da Série A, o meia Nenê vive um momento de decisão. Embora a ideia inicial fosse a aposentadoria, o desempenho na reta final do Brasileirão e o interesse do Juventude em sua permanência reabriram a possibilidade de mais um ano nos gramados. Contudo, o Verdão ganhou um concorrente inesperado: o Botafogo-PB.

Em entrevista à Rádio Pop, de João Pessoa, o executivo de futebol do clube paraibano, Rodrigo Pastana, admitiu que abriu conversas com o experiente jogador para a disputa da Série C de 2026.

— Qualquer especulação sobre um profissional do 'naipe' do Nenê, que se em algum momento demonstrar que pode vir para João Pessoa, vamos tentar. É óbvio que há uma tentativa, uma conversa, mas não é fácil. E não vamos dar falsas expectativas ao torcedor — admitiu o dirigente.

O Lado do Juventude

No Alfredo Jaconi, a expectativa é de renovação. O novo técnico alviverde, Maurício Barbieri, já trabalhou com Nenê no Vasco em 2022 e deu o aval para a permanência, destacando que o meia é uma "peça importante" e que sabe como potencializá-lo dentro de um esquema coletivo.

Em 2025, Nenê completou sua terceira temporada no Juventude com números sólidos: 32 jogos, três gols e seis assistências.

Férias

Enquanto os clubes se movimentam, Nenê aproveita o descanso. Após uma viagem aos Estados Unidos, onde se encontrou com o amigo Neymar, o meia retornou ao Brasil. Atualmente, ele cumpre agenda em Brasília, participando de um evento da PSG Academy voltado para jovens jogadores.