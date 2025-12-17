Esportes

Quem leva?
Notícia

Clube da Série C admite conversas e entra na disputa com o Juventude pelo meia Nenê

O futuro do meia Nenê, de 44 anos, segue indefinido. Enquanto o Juventude manifesta o desejo de renovar o vínculo para 2026, um segundo clube entrou na disputa e já iniciou contatos com o atleta. De férias, o jogador ainda avalia se adia a aposentadoria por mais uma temporada

Tiago Nunes

