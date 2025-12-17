Clube colombiano demonstra interesse em volante do Juventude

Giraldo vai completar um ano no Estádio Alfredo Jaconi. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O volante Daniel Eduardo Giraldo Cárdenas pode voltar para o seu país, a Colômbia, em 2026. O atleta que acabou a temporada no time B do Juventude tem contrato até o fim do ano que vem.

Conforme informação do jornalista argentino Mariano Olsen, que trabalha na Colômbia, o Deportivo Cali estaria interessado em contar com o volante do Juventude como reforço. Sua contratação seria um pedido do técnico Alberto Gamero desde julho deste ano.

O Departamento de Futebol do Verdão afirma que ainda não recebeu nenhuma proposta pelo atleta. A pré-temporada do Juventude está marcada para começar no dia 26 de dezembro.

Giraldo chegou ao Juventude no começo deste ano e entrou em campo em 26 jogos. O meio-campista foi mais aproveitado no começo da temporada. Após a chegada do técnico Thiago Carpini, o marcador perdeu espaço e sequer foi relacionado em alguns dos jogos do time principal na reta final da Série A do Brasileirão.

Ele esteve em campo na vexatória goleada por 7 a 0 para o Pelotas, na Copa Ruy Carlos Ostermann, no Estádio da Boca do Lobo, quando o Juventude levou alguns atleta do grupo principal para "reforçar" o time sub-20, que foi a base da competição.

Com a chegada de Maurício Barbieri, o Verdão começa a montagem do elenco de jogadores. O volante Jadson não deixou o clube e acertou com o Athletico. O atacante Ênio também não ficará para 2026. O atleta será emprestado para a Chapecoense.