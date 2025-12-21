Clube catarinense anuncia contratação de volante do Juventude

Gehring atuará na Série D de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

O Marcílio Dias anunciou neste sábado (20) a contratação do volante Guilherme Gehring, de 20 anos, do Juventude. Segundo o clube catarinense, o atleta chega por empréstimo, com contrato até o fim da Série D do Brasileiro e uma porcentagem de participação do Marinheiro de 30%.

O jogador revelado na base alviverde não atua na equipe principal desde 2023, ano do acesso à Série A do Brasileirão. Foram 12 partidas naquele período pelo Verdão.

Desde então, Gehring vinha atuando na equipe sub-20 e no time B, que disputou a Copa Federação Gaúcha de Futebol. Em 2025 foram 12 partidas. O volante possui vínculo com o Ju até dezembro de 2026.

Marcílio Dias confirma contratação de Gehring: