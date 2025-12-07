Cinco técnicos que podem assumir o Juventude após a saída de Thiago Carpini

Márcio Zanardi tem boa relação com novo executivo de futebol do Ju. Gabriel Goto / São Bernardo FC/Divulgação

O técnico Thiago Carpini vai encerrar sua segunda passagem pelo Juventude neste domingo em duelo contra o Corinthians, em São Paulo, válido pela 38ª rodada do Brasileirão. O treinador deixará o clube sem alcançar o objetivo da permanência na Série A de 2026.

O clube terá que optar por outro profissional para estar à frente da casamata alviverde na próxima temporada.

Com base naquilo que pensam os dirigentes da atual gestão e no trabalho do executivo de futebol Lucas Andrino, que será anunciado em breve pelo Alviverde, o Pioneiro elencou cinco nomes que podem dirigir o Ju em 2026.

1. Márcio Zanardi

Zanardi comandou o Amazonas na Série B de 2025. João Normando / Amazonas FC/Divulgação

O paulista Márcio Zanardi pode ser uma novidade na lista de profissionais que o Verdão irá analisar para substituir Thiago Carpini. Sobretudo porque o profissional de 47 anos trabalhou recentemente duas vezes com o futuro diretor-executivo do clube, Lucas Andrino.

Pelo São Bernardo, o treinador fez um trabalho de longo prazo, entre 2020 e 2024, conquistando o Paulistão A2 e a Copa Paulista em 2021, além do acesso à Série C em 2022. Zanardi ainda acompanhou Lucas Andrino no Goiás, no ano passado e, recentemente, deixou o Amazonas quando a equipe estava em penúltimo lugar na Série B.

2. Lisca

Lisca foi o técnico do acesso do Ju à Série C em 2013. Porthus Junior / Agencia RBS

Técnico do acesso alviverde à Série C em 2013, Lisca sempre é um nome lembrado no Alfredo Jaconi. Sem treinar desde sua passagem pelo América-MG, em 2024, o treinador de 53 anos está disponível no mercado e, em entrevista ao Bola nas Costas, da Rádio Atlântida recentemente, revelou que mantém boa relação com a atual direção do Juventude.

3. Roger

Roger esteve á frente do Inter, mas teve passagem de destaque no Ju no ano passado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Roger Machado deixou o Juventude para comandar o Inter, no ano passado, e sua relação com a torcida estremeceu. No entanto, o trabalho do técnico de 50 anos é reconhecido pelos dirigentes e uma volta após deixar o Colorado na atual temporada não pode ser descartada como uma nova tentativa de recomeço em sua carreira.

4. Rafael Lacerda

Lacerda tem experiência em equipes da Série B do Brasileiro. João Normando / Amazonas FC/Divulgação

Gaúcho de São Leopoldo, Lacerda, de 41 anos, é um profissional livre no mercado e com bagagem de Série B. Seus últimos clubes foram Atlético-GO, Vila Nova e Amazonas.

Com passagem marcante pelo rival, o Caxias, como zagueiro e técnico, Lacerda conduziu o time à conquista da Taça Ewaldo Poeta (primeiro turno do Gauchão) em 2020.

5. Eduardo Barroca

Barroca está atualmente no CRB. Porthus Junior / Agencia RBS

Aos 43 anos, Eduardo Barroca é um profissional que tem transitado pela Série B em equipes como Avaí, Ceará e CRB. Ele também tem experiência em clubes da elite do futebol brasileiro como Botafogo, Bahia e Mirassol. O principal impeditivo para o acerto é que o técnico acertou sua renovação de contrato com o CRB para 2026 e, dos profissionais citados, é o único que está empregado.