Caxiense conquista título no Bolim de Ouro Brasil e disputa mundial na Itália

Willian (meio) venceu o gaúcho Marcinho na final. Arquivo Pessoal / Divulgação

No último final de semana, São Paulo recebeu a 12ª edição do Bolim de Ouro Brasil. No Campeonato de Bocha, sete atletas de Caxias do Sul estiveram presentes.

Willian e Jorge Pronobi, Darlei e Claudir Renosto, Gabriel Cortes, Givanildo Garlet e Marcelo Adamski competiram representando a Serra Gaúcha.

Na final, Willian Pronobi, do Carmo Campo Clube, enfrentou Marcinho, também gaúcho, do Clube Caça e Pesca de Canoas. Após uma disputa eletrizante, o caxiense sagrou-se campeão.

Ainda no pódio, Darlei Renosto conquistou o terceiro lugar, garantindo duas premiações para a cidade.