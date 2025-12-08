Caxiense conquista título no Bolim de Ouro Brasil e disputa mundial na Itália

No último final de semana, São Paulo recebeu a 12ª edição do Bolim de Ouro Brasil. No Campeonato de Bocha, sete atletas de Caxias do Sul estiveram presentes.
Willian e Jorge Pronobi, Darlei e Claudir Renosto, Gabriel Cortes, Givanildo Garlet e Marcelo Adamski competiram representando a Serra Gaúcha.
Na final, Willian Pronobi, do Carmo Campo Clube, enfrentou Marcinho, também gaúcho, do Clube Caça e Pesca de Canoas. Após uma disputa eletrizante, o caxiense sagrou-se campeão.
Ainda no pódio, Darlei Renosto conquistou o terceiro lugar, garantindo duas premiações para a cidade.
Com o título conquistado, William viaja para a Itália em março de 2026, para disputar a competição de bocha que reúne os melhores atletas do mundo da categoria.