Caxias vence primeiro jogo-treino da pré-temporada para o Gauchão 2026

Time grená realizou primeiro teste da pré-temporada. Vitor Soccol / Vitor Soccol

O Caxias realizou na manhã deste sábado (6) o seu primeiro jogo-treino da pré-temporada. A atividade diante do Sindicato dos Atletas foi disputada em dois tempos de 50 minutos.

A equipe que atuou na primeira etapa, em uma formação com três zagueiros, teve Gabriel Toebe; Windson, Joilson e Maurício Ribeiro; Thiago Ennes, Dudu Vieira, Tomas Bastos, Calyson e Vitinho; Jhonatan Ribeiro e Jeam.

Já na segunda etapa, o time teve Gabriel Toebe; Andrew, Rodrigo Dresch (base), Carlos Henrique e Roberto; Zanelatto, Ronei, Yann Rolim e Vitor Feijão; Douglas Skilo e Gustavo Nescau.

Ainda entraram o goleiro Pedro Cardoso (base) e o volante Endreo (base). O jogo acabou com vitória do Caxias por 1 a 0, com gol de Douglas Skilo.

A próxima atividade está prevista para o sábado, dia 13, às 9h30min, contra o time sub-20 do próprio clube. Para o dia 20, ainda não há definição de rival, mas no dia 22 está marcado o confronto com o sub-20 do Grêmio, às 11h.