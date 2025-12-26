Caxias se reapresenta e abre reta final de testes para o Gauchão 2026

Elenco de jogadores entra na reta final para o Gauchão. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após o breve recesso de Natal, de três dias, o elenco do Caxias retomou os trabalhos no Estádio Centenário nesta sexta-feira (26). Sob o comando do técnico Fernando Marchiori, o grupo grená inicia a fase decisiva da pré-temporada, com foco absoluto na estreia do Estadual.

O retorno às atividades marca o início de uma maratona para o Grená. O cronograma do final de semana será intenso. O time terá treinamentos em dois turnos neste sábado (27) e encerra a semana com uma atividade na manhã de domingo (28). O objetivo é ajustar os mecanismos de jogo antes dos últimos desafios preparatórios do ano.

Para o volante Ronei os testes são importantes para o grupo ganhar ritmo. Segundo ele, o grupo tem assimilado bem a filosofia de Marchiori, especialmente após a expressiva vitória por 6 a 1 sobre o sub-20 do Grêmio no último teste.

— Acredito que o Fernando está conseguindo impor a metodologia de trabalho dele, a gente está conseguindo fazer com que os mecanismos de jogo funcionem. Foi um jogo-treino muito proveitoso (contra o Grêmio), conseguimos colocar o que vínhamos treinando em prática e saímos satisfeitos, principalmente com o que conseguimos construir — afirmou o volante, que completou:

— Ritmo de jogo a gente só adquire jogando. Acredito que a gente chegue muito preparado para a estreia do Gauchão.

A comissão técnica terá duas oportunidades para observar o desempenho do grupo em situação de jogo e definir a espinha dorsal da equipe titular para o Gauchão:

Terça-feira (30/12): Jogo-treino contra o Monsoon, em Caxias do Sul.

Jogo-treino contra o 3 de Janeiro (sábado): Amistoso contra o Novo Hamburgo, em Caxias do Sul.