Caxias retoma atividades da pré-temporada nesta sexta-feira

Depois de três dias de folga no Natal, os jogadores e a comissão técnica do Caxias retomam as atividades da pré-temporada nesta sexta-feira (26), às 15h30min, no Estádio Centenário.
Na reta final da preparação para o Gauchão, o time terá ainda treinamentos em dois turnos no sábado (27) e mais um na manhã de domingo (28). Na próxima terça-feira (30) está previsto o penúltimo jogo-treino antes do Estadual, diante do Monsoon. Depois, os comandados de Fernando Marchiori ainda vão enfrentar o Novo Hamburgo, em 3 de janeiro.
As duas atividades serão no Estádio Centenário e podem ser consideradas as mais importantes para a definição de uma formação titular. Depois de observar uma equipe com três zagueiros, o treinador grená voltou a escalar o Caxias no 4-3-3 nos dois últimos jogos-treino. A estreia no Gauchão está marcada para 10 ou 11 de janeiro, contra o São Luiz, em Ijuí.
As duas semanas antes do Gauchão também vão servir para que atletas que ficaram de fora do jogo-treino contra o sub-20 do Grêmio, na goleada por 6 a 1, possam se recuperar de lesões ou desconfortos. São os casos do zagueiro Maurício, do lateral-direito Thiago Ennes, dos volantes Wellington Reis e Lucas Cândido e do atacante Vitor Feijão.