Caxias retoma atividades da pré-temporada nesta sexta-feira

Grupo grená já realizou quatro jogos-treino na pré-temporada. Vitor Soccol / SER Caxias,Divulgação

Depois de três dias de folga no Natal, os jogadores e a comissão técnica do Caxias retomam as atividades da pré-temporada nesta sexta-feira (26), às 15h30min, no Estádio Centenário.

Na reta final da preparação para o Gauchão, o time terá ainda treinamentos em dois turnos no sábado (27) e mais um na manhã de domingo (28). Na próxima terça-feira (30) está previsto o penúltimo jogo-treino antes do Estadual, diante do Monsoon. Depois, os comandados de Fernando Marchiori ainda vão enfrentar o Novo Hamburgo, em 3 de janeiro.

As duas atividades serão no Estádio Centenário e podem ser consideradas as mais importantes para a definição de uma formação titular. Depois de observar uma equipe com três zagueiros, o treinador grená voltou a escalar o Caxias no 4-3-3 nos dois últimos jogos-treino. A estreia no Gauchão está marcada para 10 ou 11 de janeiro, contra o São Luiz, em Ijuí.