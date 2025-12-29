Caxias realiza teste mais forte em preparação para o Estadual 2026

Elenco de Fernando Marchiori inicia período de definições importantes quanto à formação dos 11 titulares. Ulisses Castro / Agencia RBS

O período de preparação do Caxias para a disputa do Gauchão 2026 chegará em uma etapa importante nesta terça-feira (30). A partir das 15h30min, o time de Fernando Marchiori terá o jogo-treino mais forte da pré-temporada diante do Monsoon. A atividade ocorre no Estádio Centenário, sem acesso ao público e nem mesmo à imprensa.

O adversário grená também disputará a próxima edição do Estadual. Até o momento, após quatro testes realizados diante do Sindicato dos Atletas, São Cristóvão de Flores da Cunha e das equipes sub-20 de Grêmio e do próprio Caxias, a equipe de Marchiori soma 100% de aproveitamento.

— Como o Monsoon também vai disputar o Gauchão, a gente pode ter um parâmetro melhor de disputa, de qualidade, de força e de técnica, com um foco e uma preparação maior — avaliou Jhonatan Ribeiro.

O atacante não esconde as virtudes que vê no técnico Fernando Marchiori e naquilo que ele pede ao elenco em formação tendo em vista a estreia no Gauchão contra o São Luiz.

— Empenho, dedicação, entrega, força física, ele cobra bastante da nossa parte técnica. O Fernando está fazendo um grande trabalho, todos já acataram o que ele pede e creio que vai dar certo nessa estreia no Gauchão e durante toda a competição — finalizou o atacante.

Últimas análises

Utilizando todo o elenco à disposição, o técnico do Caxias variou esquemas (3-5-2, 4-3-3 e 4-4-2), utilizou os reforços contratados para 2026 e deu oportunidades para atletas da base mostrarem seu futebol.

Passada esta importante etapa, o treinador deve utilizar, tanto diante do Monsoon, como também contra o Novo Hamburgo, no dia 3 de janeiro, uma base de time, com maior minutagem, prevendo a estreia no Gauchão diante do São Luiz, em Ijuí.

Dúvidas

Alguns atletas já sentiram os efeitos de uma pré-temporada intensa e são dúvidas para a partida diante do Monsoon nesta terça-feira.

O lateral-direito Thiago Ennes sentiu um desconforto na coxa após a partida contra o São Cristóvão, no terceiro teste, e não tem presença confirmada. O meia Yann Rolim, que teve uma indisposição, e o zagueiro Joílson, liberado para assuntos familiares, são os outros atletas que seguem como dúvida para o jogo-treino.

Os testes grenás:

6/12 - Caxias 1x0 Sindicato dos Atletas, gol de Douglas Skilo

13/12 - Caxias 7x0 Time sub-20 do Caxias, gols de Calyson (3), Vitinho, Ronei, Douglas Skilo e Carlos Henrique

19/12 - Caxias 1x0 São Cristóvão, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Gol de Douglas Skilo

22/12 - Caxias 6x1 Time sub-20 do Grêmio, gols de Jeam, Tomas Bastos, Yann Rolim, Roberto, Gustavo Nescau e Andrew

30/12 - Caxias x Monsoon, às 15h30min (portões fechados)