Caxias inaugura loja no Shopping Vilaggio 

Para aproximar ainda mais o clube da cidade e do seu torcedor, o Caxias inaugurou na noite de quarta-feira (17), no Shopping Villagio, em Caxias do Sul, o quiosque da Loja Bravo 35.
O evento contou com a presença do presidente Roberto de Vargas, dos vices Maurício Grezzana e Jaime Bellicanta, do ex-jogador e ídolo Caçapava, da Musa do Gauchão de 2019 Nathália Trindade, além de diversos torcedores, dirigentes e personalidades.
— Agora podemos dizer que o Shopping Villagio está completo, com a nossa loja — comemorou De Vargas.
O técnico Fernando Marchiori também compareceu no espaço para fortalecer a marca grená.
Segundo Jairo Neves, sócio proprietário da Loja Bravo 35 no Shopping e da Catê, fornecedora do material esportivo do Caxias, trata-se de um grande momento na história do clube.
— Um passo importante para a S.E.R. Caxias e para a Catê, consolidando a parceria e proporcionando um material de qualidade a acessível ao torcedor grená — comentou.
O quiosque da Loja Bravo 35 fica localizado em frente à Polo Wear, na entrada principal do Shopping. Além da venda dos produtos oficiais do clube, a loja também será responsável pela venda de ingressos para jogos no Estádio Centenário.
O quiosque abre de segunda à sábado, das 10h às 22h e, no domingo e feriados, das 14h às 20h.