Caxias goleia o time sub-20 em segundo teste da pré-temporada

Atividade foi realizado no Estádio Centenário. Vitor Soccol / SER Caxias,Divulgação

O Caxias realizou neste sábado (13) o seu segundo teste da pré-temporada para o Gauchão 2026. Diante do time sub-20 do Grená, e com portões abertos ao torcedor no Centenário, os comandados de Fernando Marchiori venceram por 7 a 0.

A atividade teve dois tempos de 50 minutos, e o treinador observou praticamente todo o grupo à disposição. Marchiori manteve a ideia de formação com três defensores na linha defensiva.

A equipe da primeira etapa iniciou com: Marcelo Dal Soler (Gabriel Toebe); Windson, Joilson e Roberto; Jhonatan Ribeiro, Breno Santos, Dudu Vieira, Tomas Bastos e Vitinho; Calyson e Jeam.

O time do segundo tempo teve Gabriel Toebe (Léo Lang); Zanelatto, Carlos Henrique e Dija; Thiago Ennes, Matheus Nunes, Yann Rolim, Ronei e Andrew; Douglas Skilo e Gustavo Nescau.

Os gols do Caxias foram anotados por Calyson (três), Vitinho, Ronei, Douglas Skilo e Carlos Henrique. Nos próximos dias a equipe grená ainda fará mais alguns testes, diante do Sindicato, do Grêmio Sub-20, do Monsoon e do Novo Hamburgo.

Programação completa: