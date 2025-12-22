Esportes

Jogo-treino
Notícia

Caxias goleia o time sub-20 do Grêmio em teste para o Gauchão 2026

Equipe grená mantém 100% de aproveitamento na pré-temporada, com 15 gols marcados e apenas um sofrido em quatro jogos.

Maurício Reolon

