Caxias goleia o time sub-20 do Grêmio em teste para o Gauchão 2026

No quarto jogo-treino da pré-temporada em preparação para o Gauchão 2026, o Caxias goleou o time sub-20 do Grêmio por 6 a 1, nesta segunda-feira (22), no Estádio Centenário. Jeam, Tomas Bastos, Yann Rolim, Roberto, Gustavo Nescau e Andrew marcaram os gols da equipe grená.
O técnico Fernando Marchiori não acompanhou a atividade in loco. Segundo a assessoria de imprensa, por questões familiares, o profissional estava em São Paulo. O grupo grená ganhou folga de Natal após o jogo-treino.
Antes da estreia no Gauchão, diante do São Luiz, em 10 ou 11 de janeiro, o Caxias ainda terá dois testes, contra o Monsoon, dia 30 de dezembro, e diante do Novo Hamburgo, em 3 de janeiro. As duas atividades serão em Caxias do Sul.
O JOGO
O Caxias iniciou o jogo no esquema 4-3-3, com Léo Lang; Ronei, Windson, Joilson e Vitinho; Breno Santos, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Jhonatan Ribeiro, Calyson e Jeam. E abriu vantagem logo cedo. Aos seis minutos, a defesa gremista errou na saída de bola na frente da área e Jeam roubou para finalizar no canto: 1 a 0 Caxias.
Aos 10, cruzamento de Jhonatan Ribeiro da direita e Tomas Bastos marcou de cabeça. Com muitas dificuldades para sair da defesa, a equipe gremista, que vai representar o Tricolor na Copa São Paulo, levou perigo em duas oportunidades. Na finalização de João Borne, Léo Lang fez boa defesa. Em outra jogada, em velocidade, Jeferson invadiu a área e finalizou rasteiro para a defesa do goleiro grená.
Com mais posse de bola, o Caxias criava chances, quase sempre pelo lado esquerdo, com a dobradinha Vitinho e Calyson. O atacante obrigou o goleiro gremista a fazer ótima intervenção na reta final do primeiro tempo.
Depois do intervalo, o Caxias voltou com mudanças no gol e lateral direita: Marcelo Dal Soler; Dija, Windson, Joilson e Vitinho; Ronei, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Jhonatan Ribeiro, Calyson e Jeam. Na sequência, ainda entraram Roberto, Carlos Henrique, Andrés Robles, Matheus Nunes, Yann Rolim, Douglas Skilo, Andrew e Nescau.
Os gols que transformaram a vitória em goleada demoraram um pouco mais para sair. Aos 25 minutos, depois de um cruzamento de Dudu Vieira, Yann Rolim ampliou de cabeça. Logo depois, o lateral-esquerdo Roberto, em cobrança de falta, fez o quarto.
O Grêmio chegou a marcar o gol de honra para descontar o placar, mas, nos minutos finais, Gustavo Nescau, de pênalti, e Andrew, já nos acréscimos, decretaram o resultado final do jogo-treino: 6 a 1.
O zagueiro Maurício, o lateral-direito Thiago Ennes, os volantes Lucas Cândido e Wellington Reis e o atacante Victor Feijão ficaram de fora da atividade desta segunda-feira (22) por questões clínicas.
Os testes grenás:
6/12 - Caxias 1x0 Sindicato dos Atletas, gol de Douglas Skilo
13/12 - Caxias 7x0 Sub-20 do Caxias, gols de Calyson (3), Vitinho, Ronei, Douglas Skilo e Carlos Henrique
19/12 - Caxias 1x0 São Cristóvão, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Gol de Douglas Skilo
22/12 - Caxias 6x1 Sub-20 do Grêmio, gols de Jeam, Tomas Bastos, Yann Rolim, Roberto, Gustavo Nescau e Andrew
30/12 - Caxias x Monsoon, às 15h30min
3/1 - Caxias x Novo Hamburgo, às 10h