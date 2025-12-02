Caxias espera novo reforço enquanto negociação com volante do São Paulo esfria

Técnico Fernando Marchiori comanda os treinamentos no CT Baixada rubra. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com a pré-temporada em andamento, o Caxias segue na montagem do elenco para as competições de 2026. O próximo nome que deve desembarcar no Estádio Centenário é o volante Breno Santos, 27 anos, do Joinville. Ele deve chegar nesta quarta-feira (3).

O volante chega após uma boa temporada pelo Joinville, onde disputou 26 partidas, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Ao longo da carreira, o jogador acumula passagens por clubes como Tigres Brasil, Bonsucesso, Operário-AM, Atlético-GO e Ferroviária.

Por outro lado, o volante senegalês Iba Ly, de 22 anos, que pertence ao São Paulo, e que estava nos planos do Caxias para a temporada 2026, não deve chegar. O clube grená abriu negociação para contar com o atleta. No entanto, a concorrência de outros clubes impediu a evolução das tratativas.

Neste ano, Iba Ly atuou no Paulistão pela Inter de Limeira e disputou 18 partidas na Série C pelo Retrô, chamando atenção pelo bom desempenho. A negociação com o Caxias estava bem encaminhada, mas outros interessados apareceram. Entre os clubes que demonstraram a intenção está o Athletico-PR.