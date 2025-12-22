Caxias enfrenta a equipe sub-20 do Grêmio no quarto teste da pré-temporada

Lateral-esquerdo Roberto atuou diante do São Cristóvão em Flores da Cunha. Victor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A preparação do Caxias para a disputa do Campeonato Gaúcho passa pela realização do quarto jogo-treino desta etapa de pré-temporada. Nesta segunda-feira (22), a partir das 11h, o time de Fernando Marchiori recebe a equipe sub-20 do Grêmio no Estádio Centenário.

Na sexta-feira (19), o Grená venceu o São Cristóvão em Flores da Cunha, por 1 a 0. O gol foi de Douglas Skilo, que marcou pela terceira vez em testes preparatórios. Ele já havia deixado sua marca no 1 a 0 sobre o Sindicato dos Atletas e no 7 a 0 sobre a equipe sub-20 grená.

O atacante Vitor Feijão e o zagueiro Maurício Ribeiro não atuaram nos últimos testes pois estavam em recuperação no Departamento Médico.

Alguns atletas não atuaram em Flores da Cunha na sexta para serem preservados para o jogo com o Grêmio. Casos dos zagueiros Windson e Joilson, do lateral-esquerdo Vitinho, dos meio-campistas Dudu Vieira, Breno Santos e Tomas Bastos, e dos atacantes Jhonatan Ribeiro, Calyson e Jeam.

Após enfrentar a equipe da base gremista, o Caxias fará dois testes em ritmo de Gauchão. Os jogos contra o Monsoon, no dia 30, e Novo Hamburgo, no dia 3 de janeiro, serão diante de clubes que disputarão o Estadual.

— A gente vai lapidando melhor o elenco. Tenho certeza que estão sendo muito bons os jogos, os treinos. Estamos cada vez mais entrosados, nos enturmado para poder desenvolver melhor o nosso futebol em grupo — avaliou o volante Breno Santos.

Os testes grenás:

6/12 - Caxias 1x0 Sindicato dos Atletas, gol de Douglas Skilo

13/12 - Caxias 7x0 Time sub-20 do Caxias, gols de Calyson (3), Vitinho, Ronei, Douglas Skilo e Carlos Henrique

19/12 - Caxias 1x0 São Cristóvão, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Gol de Douglas Skilo

22/12 - Caxias x Time sub-20 do Grêmio, às 11h

30/12 - Caxias x Monsoon, às 15h30min

03/01 - Caxias x Novo Hamburgo, às 10h