Caxias encerra Super Copa Capital com campanha de time do Brasileirão Sub-17

A equipe sub-17 do Caxias participou da 3ª edição da Super Copa Capital. Em Brasília, disputou três jogos pela primeira fase, vencendo dois deles.
No Grupo D, os jovens grenás tinham como adversários as equipes do Sport Club Belém-PA, Santos-SP e Boavista-RJ, e jogou no Estádio Defelê.
A estreia foi com vitória sobre o SC Belém. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o centroavante Francesco Benetti recebeu do lateral Schio e marcou de cabeça o único gol do jogo. Caxias 1 a 0.
Na segunda rodada, enfrentou o favorito Santos e saiu na frente com menos de dois minutos de jogo. Os meninos da Vila, porém, foram superiores e viraram para 4 a 1. Por fim, o Caxias enfrentou o Boavista e venceu por 3 a 0, com dois gols do meia Nathan e um do atacante Ferraro.
— Tivemos destaques individuais, tendo até sondagens de outros clubes, e isso engrandece nosso trabalho. Tenho certeza que os próximos capítulos do Caxias serão brigando pelos primeiros lugares, e de igual para igual — disse Luciano Fonseca, técnico grená.
Apesar da boa campanha, o Caxias acabou eliminado por conta do saldo de gols, empatado em pontos com Santos e Boavista. Apenas um gol diferenciou o time serrano da equipe do Rio de Janeiro, que foi eliminada na fase seguinte pelo Palmeiras.
Os representantes da Serra Gaúcha foram comandados pelo técnico Luciano Fonseca, com a coordenação de Lairton Zandonai. O preparador físico André Klering, o preparador de goleiros Douglas Teixeira, o fisioterapeuta Lucas Gonçalves, o atendente Rafael Zandonai e o mordomo Carlos Alberto também estiverem presentes na delegação.