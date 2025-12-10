Caxias encerra Super Copa Capital com campanha de time do Brasileirão Sub-17

Clube caxiense está confirmado na edição de 2026. Photo Premium / Divulgação

A equipe sub-17 do Caxias participou da 3ª edição da Super Copa Capital. Em Brasília, disputou três jogos pela primeira fase, vencendo dois deles.

No Grupo D, os jovens grenás tinham como adversários as equipes do Sport Club Belém-PA, Santos-SP e Boavista-RJ, e jogou no Estádio Defelê.

A estreia foi com vitória sobre o SC Belém. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o centroavante Francesco Benetti recebeu do lateral Schio e marcou de cabeça o único gol do jogo. Caxias 1 a 0.

Na segunda rodada, enfrentou o favorito Santos e saiu na frente com menos de dois minutos de jogo. Os meninos da Vila, porém, foram superiores e viraram para 4 a 1. Por fim, o Caxias enfrentou o Boavista e venceu por 3 a 0, com dois gols do meia Nathan e um do atacante Ferraro.

— Tivemos destaques individuais, tendo até sondagens de outros clubes, e isso engrandece nosso trabalho. Tenho certeza que os próximos capítulos do Caxias serão brigando pelos primeiros lugares, e de igual para igual — disse Luciano Fonseca, técnico grená.