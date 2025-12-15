Caxias do Sul Basquete enfrenta maratona decisiva em busca do Super 8

Ler resumo

Augusto participou do Show dos Esportes, na Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

O Caxias do Sul Basquete entra para a reta final do primeiro turno com uma boa campanha no NBB 2025/26. Até aqui, a equipe tem seis vitórias e sete derrotas na competição nacional. Na 13ª colocação e com jogos a menos do que os rivais, a distância para o G-8 é de três resultados positivos.

Restam ainda seis partidas a serem disputadas, em uma verdadeira maratona nos próximos 14 dias.

— É uma boa campanha, estamos no meio da tabela, mas a gente até brinca entre nós que o jogo do União Corinthians, que perdemos no finalzinho, na última bola, nos colocaria um passo acima — avaliou o armador Augusto, em entrevista ao programa Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

Depois de perder para o Flamengo e vencer o Botafogo no Rio de Janeiro, a equipe terá mais dois desafios como visitante nesta semana. Nesta terça-feira (16), o adversário será o São José, às 19h30min. Os paulistas estão na oitava colocação, com nove vitórias e cinco derrotas. Dois dias depois, será a vez de enfrentar o Vasco, no Rio.

— Jogar em São José nunca é fácil. Em São Januário também, contra o Vasco. Mas a gente sabe que são dois duelos diretos. O São José vai ser um jogo importantíssimo. Uma vitória contra eles nos deixa mais vivos ainda na briga pelo Super 8. E contra o Vasco é um time que venceu só uma partida no campeonato, mas é um time qualificado, bem treinado — destaca Augusto, que projeta a reta final do primeiro turno:

— Estamos na briga. Acho que se a gente conseguir voltar com duas vitórias dessa viagem, a gente dá uma crescida boa no campeonato e ainda temos alguns jogos que até o final do ano é obrigação ganhar. Temos dois jogos em casa depois, que são importantes.

Os últimos jogos em casa de 2025 serão contra Unifacisa (dia 21) e Fortaleza (23), no Ginásio do Sesi. Depois, na última semana do ano, dois desafios em São Paulo, contra Corinthians (27) e Mogi (29).

JOGO MARCANTE

Augusto tem 27 anos e se profissionalizou no Minas. Mas acabou deixando o clube em busca de uma maior minutagem em quadra. Depois de três temporadas no Pato, passou ainda por União Corinthians, São José e Unifacisa, antes de chegar ao Caxias. Desde que vestiu a camisa dos Gambás, um jogo foi o mais marcante: