Esportes

NBB
Notícia

Caxias do Sul Basquete enfrenta maratona decisiva em busca do Super 8

Caxias tem seis vitórias e sete derrotas no NBB e enfrenta São José e Vasco fora de casa nesta semana.

Maurício Reolon

Enviar email

Rafael Rinaldi

Enviar email

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS