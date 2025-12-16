Caxias contrata volante formado no Atlético-MG

Lucas Cândido foi rival do Caxias pela Ponte Preta na última edição da Série C. Álvaro Jr / PontePress/Divulgação

O Caxias encaminhou a 16ª contratação para a temporada de 2026. O clube acertou a vinda do volante Lucas Cândido, de 31 anos, da Ponte Preta, que se apresenta nesta quarta-feira (17) ao elenco de Fernando Marchiori.

Revelado pelo Atlético-MG, Lucas Cândido foi presença constante no grupo principal do Galo entre 2013 e 2019. Em 2016 o jogador teve o maior número de partidas com a camisa do clube mineiro: foram 27 jogos.

No Brasil, o volante ainda passou por Vitória e Ponte Preta. Pela Macaca, ele fez parte da conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série C desta temporada, garantindo a presença do clube na Série B do ano que vem.

Mas desde o final de novembro ele cobra a Ponte Preta na justiça e saiu em litígio com o clube campineiro. O atleta quer R$ 709 mil entre salários atrasados (carteira e direito de imagem), pagamento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), premiações não pagas, indenização por danos morais e verbas rescisórias.

Lucas Cândido ainda atuou no Exterior, tendo experiências no Al Dhafra, dos Emirados Árabes (2021-2023), e no Foolad FC, do Irã (2023-2024).

Além de Lucas Cândido, o Grená já havia confirmado as contratações dos goleiros Gabriel Toebe, Marcelo Dal Soler, Léo Lang, dos laterais Dija, Vitinho e Roberto, dos zagueiros Windson, Maurício Ribeiro, Joílson e Andrés Robles, dos volantes Dudu Vieira, Wellington Reis, Matheus Nunes e Breno Santos, e do centroavante Jeam.

Camisa 9 na mira

Além de Jeam e Gustavo Nescau, o elenco grená em 2026 poderá contar com mais um centroavante: Salatiel, de 33 anos, do América-RN.