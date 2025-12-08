Caxias confirma jogo-treino com portões abertos para o torcedor no sábado

Zagueiro Maurício Ribeiro é uma das 15 caras novas do elenco para 2026. Vitor Soccol / Vitor Soccol

O segundo teste do time do Caxias sob o comando de Fernando Marchiori ocorre no sábado (13), às 9h30min, no Estádio Centenário. O adversário será a equipe sub-20 do Grená. E o torcedor poderá ver de perto o novo e reformulado elenco que terá o Gauchão como primeira competição oficial em 2026.

O clube confirmou que os portões da casa grená estarão abertos para a torcida e à imprensa acompanharem. O primeiro jogo-treino, diante do Sindicato dos Atletas, realizado no sábado (6), não teve a presença de público. O Caxias venceu por 1 a 0, com gol do atacante Douglas Skilo, aos quatro minutos da etapa final.

O técnico Fernando Marchiori rodou o elenco e mandou a campo duas formações. A primeira escalação teve três zagueiros e o time atuou com: Gabriel Toebe; Windson, Joilson e Maurício Ribeiro; Thiago Ennes, Dudu Vieira, Tomas Bastos, Calyson e Vitinho; Jhonatan Ribeiro e Jeam.

Já na segunda etapa, o time teve a formação 4-3-3, com Andrew improvisado na lateral-direita e Ronei desempenhando sua nova função como volante. O grená atuou com: Gabriel Toebe; Andrew, Rodrigo Dresch (base), Carlos Henrique e Roberto; Zanelatto, Ronei, Yann Rolim; Vitor Feijão, Douglas Skilo e Gustavo Nescau. Ainda entraram o goleiro Pedro Cardoso (base) e o volante Endreo (base).

Com o grupo de 28 jogadores, sendo 15 reforços, o treinador grená fará novas observações no jogo de sábado. Depois de enfrentar a equipe sub-20, o Caxias ainda tem reservadas mais duas datas para jogos-treinos. Para o dia 20, ainda não há definição de rival, mas no dia 22 está marcado o confronto com o sub-20 do Grêmio, às 11h.