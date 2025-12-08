Esportes

Pré-temporada
Notícia

Caxias confirma jogo-treino com portões abertos para o torcedor no sábado

Segundo teste da equipe grená será diante do time sub-20 do clube, e ocorre às 9h30min no Estádio Centenário

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS