Caxias confirma datas e horários de mais cinco jogos-treino

Fernando Marchiori terá tempo para montar a sua equipe para o Gauchão. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na terceira semana de pré-temporada, o departamento de futebol do Caxias já definiu a programação completa de testes preparatórios do time para o Gauchão 2026. Ao todo serão seis jogos-treino, sendo que o primeiro, diante do Sindicato dos Atletas foi realizado no final de semana e teve vitória grená por 1 a 0. Todas as partidas acontecem no Estádio Centenário.

No próximo sábado (13), às 9h30min, o segundo desafio do Grená será contra a equipe sub-20. Depois, novamente recebe o Sindicato dos Atletas, no dia 19, em partida confirmada para as 15h.

No dia 22, o Caxias enfrenta a equipe sub-20 do Grêmio, às 11h e, no dia 30, o adversário será o Monsoon, em jogo marcado para as 15h30min.

Já no começo de 2026 ocorre o último teste antes do início do Estadual. No dia 3 de janeiro, às 10h, o Grená recebe o Novo Hamburgo.

Os dois últimos desafios serão diante de equipes que estarão disputando o Campeonato Gaúcho, momento em que Fernando Marchiori fará os últimos ajustes para definir o time titular que estreia na competição no dia 10 ou 11 de janeiro, contra o São Luiz, em Ijuí.

Programação completa: