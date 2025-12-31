Caxias confirma contratação de meio-campista que foi titular no Mundial de Clubes pelo Atlético-MG

Lucas Cândido pode atuar como meio-campista e lateral-esquerdo. Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

No último dia do ano de 2025, o Caxias confirmou a contratação do volante Lucas Cândido, de 32 anos, que estava na Ponte Preta. O jogador já vinha participando dos treinamentos com o grupo grená na pré-temporada e assinou contrato até o fim de 2026.

O meio-campista, formado no Atlético-MG, chegou a ser inscrito na Libertadores de 2013, quando o Galo sagrou-se campeão do torneio, mas não entrou em campo. Quando os mineiros participaram do Mundial de Clubes, no mesmo ano, o atleta foi titular como lateral-esquerdo. O Galo ficou com o 3º lugar da competição.

Em 2016, o jogador teve o maior número de partidas com a camisa do Atlético-MG: foram 27 jogos.

No Brasil, o volante ainda passou por Vitória e Ponte Preta. Pela Macaca, ele fez parte da conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série C desta temporada, garantindo a presença do clube na Série B do ano que vem.

Mas desde o final de novembro ele cobra a Ponte Preta na justiça e saiu em litígio com o clube campineiro. O atleta quer R$ 709 mil entre salários atrasados (carteira e direito de imagem), pagamento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), premiações não pagas, indenização por danos morais e verbas rescisórias.