Caxias confirma contratação de goleiro que conquistou acesso à Série A de 2026

Léo Lang enfrentando o Caxias quando atuava pelo Remo em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

O departamento de futebol do Caxias confirmou nesta quarta-feira (17) a contratação do goleiro Léo Lang, de 27 anos. O atleta assinou com o Grená até o fim da Série C.

No currículo, Léo Lang carrega dois acessos seguidos pelo Remo, em 2024 à Série B e em 2025 à Série A do Brasileirão. O goleiro também conquistou o Paraense nessa temporada. Ele ainda tem passagens por Fluminense, Vila Nova, Jataiense, Inter de Minas, América Mineiro e Tombense.

Além de Léo Lang, o Caxias contratou para o gol Marcelo Dal Soler e Gabriel Toebe. O elenco ainda conta com Pedro, da base. Thiago Coelho, Victor Golas, Matheus Emiliano e Ronaldo Zílio, que estiveram no grupo em 2025, já deixaram o clube.

Elenco do Caxias para 2026

Goleiros: Gabriel Toebe, Marcelo Dal Soler*, Léo Lang e Pedro (base)

Laterais-direitos: Thiago Ennes e Dija*

Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto

Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Maurício Ribeiro, Joílson e Andrés Robles

Volantes: Dudu Vieira, Ronei, Wellington Reis, Matheus Nunes*, Breno Santos e Zanelatto

Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão e Jeam