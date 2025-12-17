Caxias confirma contratação de goleiro que conquistou acesso à Série A de 2026

O departamento de futebol do Caxias confirmou nesta quarta-feira (17) a contratação do goleiro Léo Lang, de 27 anos. O atleta assinou com o Grená até o fim da Série C.
No currículo, Léo Lang carrega dois acessos seguidos pelo Remo, em 2024 à Série B e em 2025 à Série A do Brasileirão. O goleiro também conquistou o Paraense nessa temporada. Ele ainda tem passagens por Fluminense, Vila Nova, Jataiense, Inter de Minas, América Mineiro e Tombense.
Além de Léo Lang, o Caxias contratou para o gol Marcelo Dal Soler e Gabriel Toebe. O elenco ainda conta com Pedro, da base. Thiago Coelho, Victor Golas, Matheus Emiliano e Ronaldo Zílio, que estiveram no grupo em 2025, já deixaram o clube.
Elenco do Caxias para 2026
Goleiros: Gabriel Toebe, Marcelo Dal Soler*, Léo Lang e Pedro (base)
Laterais-direitos: Thiago Ennes e Dija*
Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto
Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Maurício Ribeiro, Joílson e Andrés Robles
Volantes: Dudu Vieira, Ronei, Wellington Reis, Matheus Nunes*, Breno Santos e Zanelatto
Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão e Jeam
*Jogadores que ainda não foram anunciados.