Esportes

Pré-temporada
Notícia

Caxias chega a 28 jogadores e intensifica preparação para a temporada 2026

Com as últimas movimentações, o departamento de futebol grená reforça sua estratégia para montar um elenco competitivo e encarar os desafios da próxima temporada

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS