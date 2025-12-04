Caxias chega a 28 jogadores e intensifica preparação para a temporada 2026

O Caxias permanece ativo no mercado de transferências e já garantiu 28 atletas para a temporada de 2026. Com as recentes negociações, o clube grená já acertou a chegada de 15 reforços. Nos últimos dias, o departamento de futebol acertou com mais um goleiro, um lateral-direito e dois volantes.
Para o gol, o Caxias contratou o goleiro Marcelo Dal Soler, de 25 anos, que estava no Grêmio Novorizontino nesta temporada. Formado nas categorias de base do Brasil-Pel, o arqueiro também teve passagens por Farroupilha e Fortaleza, antes de se juntar ao time paulista no ano passado. Dal Soler chega para disputar posição.
Dija, o novo lateral-direito de 22 anos, chega por empréstimo do Bragantino. Revelado no sub-20 do clube paulista, o atleta também teve uma experiência no futebol norte-americano, defendendo o New York Red Bulls. Em 2025, ele esteve no Ituano, disputando 14 jogos pela Série C e Paulista A2. Em seguida, participou da Copa SC pelo Santa Catarina.
O meio-campo do Caxias ganhou reforço com a chegada de Breno Santos, de 27 anos, ex-Joinville. O meio-campista se destacou na última temporada, com 26 partidas, dois gols e uma assistência. Ao longo da carreira, acumulou experiências em clubes como Tigres Brasil, Bonsucesso, Operário-AM, Atlético-GO e Ferroviária, trazendo consistência e qualidade para o setor grená.
Outro jogador próximo de ser anunciado é Matheus Nunes, de 22 anos, que deve chegar por empréstimo do Santos. Formado na base do Peixe, o atleta atuou recentemente pela Portuguesa, na Série D, e também defendeu o Centro Oeste FC.
A pré-temporada do Caxias completou 15 dias e no sábado (6), às 10h30min, acontece o primeiro jogo-treino. Será diante do Sindicato dos Atletas, no Estádio Centenário.
Elenco do Caxias para 2026
Goleiros: Gabriel Toebe*, Marcelo Dal Soler*, Léo Lang* e Pedro (base)
Laterais-direitos: Thiago Ennes e Dija*
Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto*
Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Maurício Ribeiro, Joílson* e Andrés Robles*
Volantes: Dudu Vieira, Ronei, Wellington Reis*, Matheus Nunes*, Breno Santos* e Zanelatto
Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão e Jeam
*Jogadores que ainda não foram anunciados