Caxias Basquete x Unifacisa: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Depois de uma dolorida derrota para o lanterna da competição, o Caxias Basquete volta a atuar diante do seu torcedor no NBB 2025/26. O time recebe a Unifacisa neste domingo (21), às 11h, no Ginásio do Sesi.
Após quatro partidas fora de casa, o time de Rodrigo Barbosa está em 13º lugar na tabela, com sete vitórias e oito derrotas no torneio. No último jogo, equipe gaúcha foi derrotada pelo Vasco, na quinta-feira (18), na prorrogação, por 80 a 79.
Restam quatro partidas para o final do primeiro turno, que se encerra em 29 de dezembro. O Caxias ainda recebe o Fortaleza, na terça-feira (23), e depois enfrenta Corinthians (27) e Mogi (29), em São Paulo.
Já a Unifacisa venceu na quinta-feira (18), na Paraíba, o Paulistano por 82 a 70. O time ocupa a nona colocação com oito vitórias e sete derrotas.
A partida terá transmissão em imagens pelo canal do NBB no Youtube. O torcedor que adquirir um ingresso terá direito de levar um acompanhante. Sócios Torcedores também entram com mais dois acompanhantes