Caxias Basquete x Minas: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Caxienses venceram o Cruzeiro na última rodada. Arte Pioneiro / Reprodução

Pelo NBB 2025/26, o Caxias Basquete recebe o Minas nesta quarta-feira (3), no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. O confronto da fase de classificação inicia às 19h30min.

O Gambá está em 11º lugar na tabela, com cinco vitórias em dez partidas, tendo um aproveitamento de 50%. Na última partida, venceu o Cruzeiro por 78 a 63, no Sesi.

Já os mineiros são vice-líderes, com 83,3% de aproveitamento. Saíram como vencedores em 10 das 12 partidas disputadas. No último duelo, diante do Bauru, triunfo por 94 a 88.

A equipe gaúcha que engatar uma sequência de vitórias na fase inicial do torneio. Em dezembro, tem mais oito confrontos após encarar o time de Belo Horizonte. A sequência terá mais quatro partidas como visitante.