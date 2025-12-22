Caxias Basquete x Fortaleza: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Jogo será o último da equipe caxiense em casa no 1º turno. Arte Pioneiro / Reprodução

No seu último compromisso em casa no primeiro turno do NBB 2025/26, o Caxias do Sul Basquete quer reafirmar a boa campanha na competição. Após vencer a Unifacisa por 89 a 80, no domingo, o time recebe o Fortaleza, nesta terça-feira (23), às 19h30min, no Ginásio do Sesi.

Shamell, que sofreu uma contratura muscular na partida contra a Unifacisa, deve ficar à disposição. Já o ala/pivô Rafa Oliveira, que sofreu uma fratura no nariz no duelo diante do Vasco, segue de fora e será desfalque.

Com oito vitórias e oito derrotas no torneio, a equipe gaúcha subiu para a 11ª colocação e segue viva na briga por uma vaga na Copa Super 8. São oito times na disputa pelas três vagas restantes: Corinthians, São José, Mogi , Paulistano, Caxias, Unifacisa, União Corinthians e Bauru, com cada jogo assumindo peso de decisão.

Depois de enfrentar o Fortaleza, os Gambas terão dois confrontos diretos em São Paulo, enfrentando o Corinthians (27) e o Mogi (29).

O Fortaleza, da técnica sérvia Jelena Todorovic, venceu só quatro das 16 partidas disputadas, ocupando a 16ª posição na tabela.