Esportes

No Sesi
Notícia

Caxias Basquete x Fortaleza: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Com 8 vitórias e 8 derrotas, Caxias ocupa a 11ª posição e busca vaga na Copa Super 8.

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS