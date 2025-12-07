Caxias Basquete tenta voltar a vencer no NBB diante do Botafogo

Time do ala Humberto vem de derrota para o líder Flamengo. Paula Reis / Flamengo,Divulgação

O Caxias Basquete tenta reencontrar o caminho das vitórias diante do Botafogo, nesta segunda-feira (8), às 20h, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro.

No último duelo disputado pelo NBB, também em solo carioca, o Gambas não conseguiu fazer frente ao líder Flamengo. Na tarde deste sábado (6), no Maracanãzinho, o Rubro-Negro dominou a partida e venceu por 91 a 66.

Foi o sétimo revés do Caxias em 12 partidas na competição. Com isso, o time ocupa a 12ª posição. Já o Botafogo até aqui venceu apenas três das 13 partidas que disputou.

Contra o Flamengo, a vantagem técnica e coletiva ficou evidente desde o primeiro período. Vindo de uma derrota para o Pinheiros, o time carioca entrou concentrado e marcando forte. O Caxias, por outro lado, errou mais e teve um baixo aproveitamento ofensivo. No placar, 24 a 9.

O Caxias buscou a reação eaté encaixava algumas boas jogadas, mas logo via o adversário se sobressair. No intervalo, 47 a 27, e 20 pontos de vantagem para o Mengão.

O Caxias chegou a reduzir a vantagem no terceiro período, mas o Flamengo respondeu com um forte jogo coletivo e o protagonismo dos norte-americanos Shaq Johnson e Cummings. As duas últimas parciais foram mais equilibradas - 20 a 19 e 24 a 20, mas o time caxiense em nenhum momento conseguiu estar perto de uma reação concreta.