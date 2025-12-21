Esportes

89 a 80
Notícia

Caxias Basquete se reabilita no NBB e vence o Unifacisa no Sesi

Partida ocorreu na manhã deste domingo (21) em Caxias do Sul. Gambas vinha de derrota para o lanterna do torneio, mas conseguiu se impor diante de uma equipe que estava à frente na tabela

Rafael Rinaldi

