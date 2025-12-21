Caxias Basquete se reabilita no NBB e vence o Unifacisa no Sesi

Vezaro foi um dos destaques do time caxiense. Thais Sousa / Caxias Basquete/Divulgação

Após quatro partidas fora de casa, o Caxias Basquete reencontrou o torcedor no Ginásio do Sesi na manhã deste domingo (21). E o time de Rodrigo Barbosa venceu o nono colocado na tabela, o Unifacisa, por 89 a 80.

Com o resultado, o Gambas ocupa, momentaneamente, o 10º lugar, com 50% de aproveitamento, são oito vitórias e oito derrotas no torneio.

O próximo desafio também será em Caxias do Sul, na terça-feira (23), às 19h30min, diante do Fortaleza. Ainda antes da virada de ano, o Caxias Basquete visita o Corinthians, no dia 27, e o Mogi, no dia 29.

Tempos distintos

A equipe gaúcha vinha de um duro golpe na competição ao ser derrotada pelo lanterna, o Vasco, na quinta-feira (18), na prorrogação, por apenas um ponto: 80 a 79.

O resultado afastou a equipe da tão sonhada classificação para o Super 8. Mas nem por isso os atletas se abateram e conseguiram fazer um primeiro tempo competitivo diante do Unifacisa. Com parciais de 27 a 19 e 18 a 23, o Gambas foi para o intervalo na frente graças à soberania imposta sobre os paraibanos no primeiro período: 45 a 42.

Mas o Unifacisa foi melhor no terceiro quarto e, sobretudo com o cestinha Antônio, virou o placar. Vitória por 25 a 18 no período e 67 a 63 no placar agregado.

Nos últimos dez minutos de partida, o Caxias apostou muito no oportunismo de Vezaro para reverter o resultado. Um dos destaques da partida, ao lado de Humberto, o ala/armador respondeu cedo com um arremesso de três pontos para igualar o placar. Em seguida, Humberto deixou o Gambas novamente à frente.

Mais organizado defensivamente, os gaúchos voltaram a abrir vantagem com mais um chute de três pontos, marcado por Augusto. Com 74 a 69, faltando seis minutos para acabar, o técnico Pablo Costa parou o jogo para tentar acabar com o apagão paraibano no último quarto.

Mas os caxienses estavam mais ligados no jogo e Omena acertou mais um arremesso de três, ampliando para nove pontos a vantagem do Gambas. Porém, Jimmy e Antônio marcaram seis pontos e deixaram a disputa aberta nos últimos 37 segundos de jogo.

Com três pontos de vantagem, Rodrigo Barbosa fez a última parada técnica para os ajustes finais. Na retomada, Vezaro teve quatro lances livres para definir a vitória. E ele converteu todos: vitória caxiense por 89 a 80.

Humberto, com 25 pontos, e Vezaro, com 24, foram os maiores pontuadores do Caxias Basquete no jogo. O cestinha foi Antônio, do Unifacisa, com 26.