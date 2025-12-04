Caxias Basquete perde para o vice-líder Minas no NBB 2025/26

Equipe mineira controlou a partida desde o primeiro período. Thais Sousa / Caxias Basquete,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete não conseguiu bater o favorito Minas, na noite desta quarta-feira (3), no Ginásio do Sesi. O time gaúcho foi derrotado pelo vice-líder do NBB 2025/2026 por 88 a 72.

Agora, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa terá mais uma sequência de quatro duelos fora de casa. O primeiro será no sábado (6), às 17h, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Dois dias depois, o adversário será o Botafogo. Na semana seguinte, o time ainda enfrentará São José-SP e Vasco.

O JOGO

Diante do Minas, os visitantes iniciaram a partida mostrando sua qualidade ofensiva e um ótimo aproveitamento nos arremessos de três pontos. Com uma defesa intensa e pressionando a saída do rival, o Caxias até conseguiu diminuir a vantagem em dois momentos, mas viu o adversário fechar a parcial com oito de vantagem: 22 a 14.

No segundo período, o cenário não mudou. Mais eficiente nas ações ofensivas e com uma defesa que não abria espaços para o Caxias, o time mineiro manteve o controle do jogo. Em um jogo coletivo, com nove atletas pontuando, o Minas foi para o intervalo vencendo por 41 a 26.

Na volta dos vestiários, o Caxias veio diferente. Em menos de dois minutos, conseguiu fazer 9 a 2 e reduzir a diferença para oito pontos. O momento positivo fez o torcedor participar mais do jogo, e a resposta continuou em quadra. Com Vezaro, Shamell e Rafa liderando o ataque, o time caxiense chegou a deixar a vantagem em seis pontos.

O problema é que os estrangeiros do Minas, Arengo, Rodríguez, MCcre e Jordan Williams, tinham respostas rápidas, quase sempre em chutes de três pontos. Em menos de dois minutos, a diferença voltou para 15 pontos.