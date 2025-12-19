Caxias Basquete perde para o Vasco na prorrogação e se distancia do Super 8

Omena (C) foi um dos destaques do time em São Januário. Mauricio Almeida / Vasco,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete desperdiçou uma grande chance de se aproximar do G-8 do NBB 2025/26. Na noite desta quinta-feira (18), no Ginásio de São Januário, a equipe caxiense esteve na frente do placar em boa parte do confronto, mas viu o lanterna Vasco reagir no último período, levando o jogo para o tempo extra.

Na prorrogação, vitória dos cariocas por 80 a 79. Foi apenas o segundo triunfo dos donos da casa na competição. Já o Caxias agora tem sete vitórias e oito derrotas em sua campanha, na 13ª posição.

Agora, depois de quatro partidas longe do torcedor, o Caxias volta a jogar no Ginásio do Sesi. Domingo (21), às 11h, o adversário será a Unifacisa. Dois dias depois, o rival é o Fortaleza.

O JOGO

O começo de partida foi de domínio dos donos da casa, que chegaram a abrir 10 a 2. Só que com o passar dos minutos, substituições no quinteto e ajustes na marcação, o Caxias conseguiu entrar no jogo e virar o placar. No fim do quarto, 16 a 15 para os visitantes.

Em um duelo com o predomínio das defesas e com dois técnicos que se conhecem muito bem, os comandados de Rodrigo Barbosa conseguiram ser mais efetivos diante do time de Léo Figueiró. Com boas participações ofensivas de Fabrizzio e Omena, o Caxias foi para o intervalo na frente: 39 a 32.

A volta do intervalo foi com o Vasco novamente se aproximando do placar e diminuindo a vantagem para dois pontos. A resposta veio rápido. Com duas cestas de três pontos de Augusto e outra de Omena, os Gambás jogaram a diferença para 15. Mesmo com uma tentativa de reação dos donos da casa, o Caxias continuou na frente: 57 a 48.

No último período, o Vasco foi melhor e chegou a virar o placar. Nos minutos finais, o Caxias teve a chance de confirmar a vitória, mas, restando sete segundos, Shamell errou um dos lances livres e deixou o placar empatado. No último ataque, os cariocas erraram e a partida foi para o tempo extra.

Nos cinco minutos de prorrogação, o equilíbrio se manteve. O Vasco abria vantagem e o Caxias respondia. O duelo novamente foi decidido nos segundos finais. Faltando três segundos, o jogo estava empatado em 79 a 79. O pivô Thiago Mathias recebeu a falta e converteu um dos lances livres para garantir a vantagem. Humberto ainda tentou um lançamento do outro lado da quadra, mas a bola bateu no aro.

Augusto, com 16 pontos, Shamell, com 15, e Omena, com 13, foram os cestinhas do Caxias na partida.