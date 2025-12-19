Esportes

NBB
Notícia

Caxias Basquete perde para o Vasco na prorrogação e se distancia do Super 8

Caxias retorna ao Ginásio do Sesi após quatro jogos fora e enfrenta Unifacisa neste domingo, às 11h.

Maurício Reolon

