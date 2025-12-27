Caxias Basquete não segura o Corinthians e sofre a nona derrota no NBB

O objetivo de chegar à Copa Super 8 ficou pelo caminho. Na tarde deste sábado (27), no Ginásio Wlamir Marques, o Caxias do Sul Basquete não conseguiu fazer frente ao Corinthians e perdeu por 100 a 60, na penúltima partida do primeiro turno.
O resultado deixa o time caxiense com 50% de aproveitamento, com nove vitórias e nove derrotas, na 12ª colocação. Já o Corinthians garantiu vaga no Super 8 e agora tem campanha de 12 triunfos em 18 partidas. Na rodada final do primeiro turno, segunda-feira (29), os Gambás enfrentam o Mogi, no Ginásio Hugo Ramos, às 20h.
Depois de duas vitórias em casa, contra Unifacisa e Fortaleza, na última semana, o Caxias sentiu a forte sequência e não conseguiu conter a força ofensiva do Timão. Logo no primeiro quarto, o Corinthians abriu 28 a 15.
O bom aproveitamento do perímetro e a defesa forte dos donos da casa se repetiram no segundo quarto, com nova vitória por 30 a 15. No intervalo, a diferença já era de 28 pontos: 58 a 30.
Com os norte-americanos Thomas e Clark liderando a pontuação e com grande atuação do armador Elinho, o Corinthians seguiu dominante na volta do vestiário. Na terceira parcial, 26 a 13.
Só no último quarto, já com muitos reservas em quadra, o Caxias conseguiu equilibrar o marcador, fazendo 17 a 16 na parcial. Miguel, com 15 pontos, foi o único da equipe gaúcha a superar os dois dígitos na pontuação. Vezaro e Humberto anotaram nove.