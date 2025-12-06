Caxias Basquete é dominado pelo Flamengo e sofre nova derrota no NBB 2025/26

Equipe carioca confirmou o favoritismo neste sábado. Paula Reis / Flamengo,Divulgação

Fora de casa e diante do líder do NBB 2025/26, o Caxias do Sul Basquete não conseguiu fazer frente ao Flamengo. Na tarde deste sábado (6), no Maracanãzinho, o time carioca dominou a partida e venceu por 91 a 66.

Foi o sétimo revés do Caxias em 12 partidas na competição. Com isso, o time ocupa a 12ª posição. Na segunda-feira (8), às 20h, a equipe busca a recuperação diante do Botafogo, que até aqui venceu três das 13 partidas que disputou.

Contra o Flamengo, a vantagem técnica e coletiva ficou evidente desde o primeiro período. Vindo de uma derrota para o Pinheiros, o time carioca entrou concentrado e marcando forte. O Caxias, por outro lado, errou mais e teve um baixo aproveitamento ofensivo. No placar, 24 a 9.

A partir daí, o cenário se repetiu durante todo o jogo. O Caxias em busca de uma reação encaixava algumas boas jogadas, mas logo via o adversário se sobressair. No intervalo, 47 a 27, e 20 pontos de vantagem para o Mengão.

Na volta para o terceiro período, o Caxias chegou a reduzir a vantagem, mas o Flamengo respondeu com um forte jogo coletivo e o protagonismo dos norte-americanos Shaq Johnson e Cummings. As duas últimas parciais foram mais equilibradas - 20 a 19 e 24 a 20, mas o time caxiense em nenhum momento conseguiu estar perto de uma reação concreta.