Caxias Basquete é dominado pelo Flamengo e sofre nova derrota no NBB 2025/26

Equipe caxiense tem cinco vitórias em 12 jogos e enfrenta o Botafogo na próxima segunda-feira (8)

Maurício Reolon

