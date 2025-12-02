Caxias Basquete domina o Cruzeiro e vence a quinta partida no NBB 2025/26

O Caxias do Sul Basquete conquistou a sua quinta vitória no NBB 2025/26. Na noite desta segunda-feira, no reencontro com o torcedor no Ginásio do Sesi, o time do técnico Rodrigo Barbosa se impôs contra o Cruzeiro e anotou o triunfo por 78 a 63, no Sesi.
Com o resultado, a equipe gaúcha volta a ter 50% de aproveitamento, com cinco vitórias e cinco derrotas, na 11ª colocação na tabela. O próximo desafio será contra o Minas, quarta-feira (3), às 19h30min, novamente no Ginásio do Sesi.
O Caxias construiu uma vitória consistente, sustentado por intensidade física, ampla superioridade nos rebotes e força defensiva. A equipe abriu vantagem desde o primeiro quarto e chegou a liderar por 30 pontos antes de administrar o resultado no último período.
O armador Augusto foi o principal pontuador do Caxias do Sul com 14 pontos, além de cinco rebotes e cinco assistências. Além dele, o time gaúcho contou com uma atuação consistente de Fabrizzio, que flertou com um duplo-duplo ao terminar o jogo com 12 pontos e sete assistências. O amplo domínio nos rebotes foi garantido por Rafa Oliveira, que liderou o fundamento com sete sobras, além de contribuir com 12 pontos.
Depois de um início equilibrado e com muitos erros, o Caxias Basquete conseguiu ser mais eficiente nos ataques e fechou o primeiro período vencendo por 22 a 15. Na segunda parcial, aproveitando-se dos erros da equipe mineira, e com ótimo aproveitamento do perímetro, a vantagem cresceu, com 29 a 15 no período e 51 a 30 no total até o intervalo.
O domínio se manteve no terceiro quarto, com 19 a 10 e a diferença fechando em 30 pontos. No quarto período, rodando o elenco e errando mais no controle das posses de bola, o Caxias não conseguiu manter o mesmo ritmo e o Cruzeiro diminuiu a vantagem. Mesmo assim, a vitória foi confirmada por 78 a 63.