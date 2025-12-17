Caxias Basquete derrota o São José e conquista segunda vitória seguida no NBB 2025/26

Augusto foi o cestinha da equipe caxiense contra o São José. Léo Lenzi / Agência NTZ / Divulgação

O Caxias do Sul Basquete conseguiu mais uma importante vitória fora de casa no NBB 2025/26. Na noite desta terça-feira (16), em um confronto direto, o time do técnico Rodrigo Barbosa derrotou o São José por 74 a 61, no Ginásio Linneu de Moura.

Foi a sétima vitória do Caxias no campeonato, e a quarta como visitante — a segunda consecutiva. Após 14 partidas, o time tem 50% de aproveitamento e volta à quadra na quinta-feira (18), às 20h, quando enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O primeiro quarto no interior paulista foi marcado por dois momentos distintos. O Caxias começou melhor e chegou a abrir seis pontos. O São José reagiu, virou o placar e chegou a fazer 18 a 13. Porém, no fim do período, empate em 18 a 18.

Na segunda parcial, com uma defesa mais eficiente, o time caxiense ofereceu apenas 13 pontos ao adversário e conseguiu abrir uma boa diferença na saída para o intervalo: 39 a 31.

A vantagem do Caxias se manteve durante mais de cinco minutos do terceiro quarto. A partir daí, especialmente com o crescimento Malcom Miller, o São José se recuperou e encostou no placar, diminuindo a diferença para um ponto. Mesmo após o pedido de tempo de Rodrigo Barbosa, a equipe caxiense viu os donos da casa tomarem a dianteira do placar.

Na reta final, veio a resposta caxiense, com duas cestas de Augusto, e a retomada da vantagem: 55 a 52 para o Caxias.

No último quarto, duas cestas de Rafa Oliveira marcaram uma arrancada importante para time visitante, abrindo a vantagem para oito pontos. Cometendo menos erros do que o rival e com um melhor aproveitamento ofensivo, o Caxias garantiu a segunda vitória seguida fora de casa: 74 a 61.

Augusto, com 18 pontos, foi o cestinha da partida. Humberto, com 11 pontos e sete rebotes, e Shamell e Vezaro, com 10 pontos, também foram peças importantes no triunfo em São Paulo.